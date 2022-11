हमारी आंखों में आंखें डाले देख रहा है तेंदुआ, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं आ रहा नज़र !

Can You Spot a Leopard: अक्सर हमारे सामने कई ऐसी तस्वीर (Viral Photos) ऐसी आ जाती हैं जो लोगों की तेज नजरों की परखने का दावा करती है. दरअसल इन तस्वीरों में हमें कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, लेकिन उसे खोजना बड़ी टेढ़ी खीर होता है. आपकी नज़रों को भ्रमित कर देने वाली एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें से आपको एक तेंदुआ ढूंढकर दिखाना है.

तस्वीर में एक तेंदुआ (Spot a Leopard Challenge) जंगल में छिपा हुआ है. वो यूं तो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन आसानी से नज़र नहीं आ रहा. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप 20 सेकेंड में इसे ढूंढकर दिखाइए. आपको बता दें कि इस चैलेंज को पूरा करने में बहुत से लोग नाकामयाब रहे हैं, ऐसे में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए.

तेंदुआ है सामने लेकिन दिख नहीं रहा

इस तस्वीर को सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अमित मेहरा (Amit Mehra) नाम के यूजर ने शेयर की है. तस्वीर में एक जंगल और सूखी हुई झाड़ियां दिख रही हैं. इन्हीं के बीच एक तेंदुआ भी छिपा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक कोई नहीं खोज पाया है. अगर आपकी नज़रें हैं तेज तो तस्वीर में छिपे चीते को ढूंढकर दिखाइए. याद रखिएगा कि इस तस्वीर को ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड का ही वक्त है, जिसमें आपको ये चैलेंज पूरा करना है.

There is a leopard in this picture. Try to spot it. No pun intended pic.twitter.com/xeT87wV1cy

— Amit Mehra (@amitmehra) December 27, 2021