ताश के पत्ते में दिखाई दे रहे हैं कितने '8' ? सही जवाब देने के लिए 8 सेकेंड का है चैलेंज

ऑप्टिकल एल्यूज़न (Viral Optical Illusion) हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी पैटर्न्स ही लोगों को उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली (Personality Test) वायरल (Viral Puzzle) हो रही है, जिसमें नंबर 8 को ढूंढना है.

तस्वीर में आपको एक डायमंड कार्ड दिखाई दे रहा है, जिस पर दो 8 आपको लिखे हुए दिख रहे हैं लेकिन बाकी का एक 8 दिखाई नहीं दे रहा. आपके लिए चैलेंज ये है कि छिपे हुए 8 को ढूंढ निकालना है. इस काम को आपको 8 सेकेंड के अंदर करके दिखाना है और हमें उम्मीद है कि ये चैलेंज आप आसानी से पूरा कर लेंगे.

कहां छिपा हुआ है ‘8’?

यूं तो ऑप्टिकल एल्यूज़न आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन अगर कभी डायमंड शेप वाला ताश का पत्ता उठाएंगे, जिस पर 8 लिखा हो, तो आपको एक अलग ही किस्म का भ्रम दिखाई देगा. आप किसी भी ऐसे कार्ड को देखें तो एक ऊपर तो एक नीचे की तरफ बना हुआ 8 दिखाई देखा. ये तो सीधे तौर पर दिखने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसमें एक और 8 बना हुआ है, तो आप थोड़ा कनफ्यूज़ हो जाएंगे. बस इसी छिपे हुए 8 को सिर्फ 8 सेकेंड में ढूंढने का चैलेंज आपके लिए है, तो फिर शुरु हो जाइए …

How old were you when you learned there was an “8” in the middle of the 8 of diamonds card?

Comment below, and if you didn’t until today, RT to share the love ♦️ #magic #illusion #teammagic #cardtricks #playingcards ♣️♥️♠️♦️ pic.twitter.com/DlJy5YeuxZ

— Jamie Raven (@jamieravenmagic) November 17, 2018