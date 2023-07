DARK की भीड़ में छिपा है एक अलग शब्द, 10 सेकंड में ढूंढने का है चैलेंज, पूरा कर पाए आप?

Spot an odd word among sea of dark: ऑप्टिकल एल्यूज़न नज़रों का ऐसा वहम होता है, जो आपकी आंखों को भ्रमित करके रख देता है. इसमें कुछ ऐसा सामने मौजूद होता है, जो आपकी आंखों को सामने रखी चीज़ भी देखने नहीं देता. एक बार फिर ऐसी ही लुकाछिपी के करने के लिए हम एक नई पहेली लेकर आए हैं. इस तस्वीर में आपको ढूंढकर निकालना है एक जैसे शब्दों के बीच मौजूद एक अलग शब्द, जो लोगों को कनफ्यूज़ कर रहा है.

इस तरह पहेलियों में कुछ ऐसा कमाल किया जात है कि हम लाख ढूंढने के बाद भी सही चीज़ तक नहीं पहुंच पाते. कुछ ऐसा ही शब्दों के साथ भी होता है. तमाम गलत शब्दों के बीच एक सही शब्द भी हो, तो उसे खोजने में दिमाग खपाना पड़ जाता है. आज हम जो चैलेंज आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें शब्द तो सारे ही सही हैं, लेकिन इनमें से एक अलग शब्द है, जिसे आपको ढूंढना है.

DARK की भीड़ में छिपा है अलग शब्द

Fresherslive की ओर से बनाए गए इस चैलेंज को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. पहेली में आपको एक मैजेंटा कलर के बैकग्राउंड पर सफेद रंग से DARK लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. हर लाइन में सिर्फ और सिर्फ यही शब्द दिख रहा है, हालांकि इसमें कहीं पर एक अलग शब्द भी मौजूद है, जिस पर किसी की नज़र ही नहीं जा रही है. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इसे ही अगले 10 सेकंड में ढूंढकर दिखाइए. अगर आपने ऐसा कर दिया आप वाकई जीनियस हैं.

DARK की भीड़ के बीच तस्वीर में कहीं कोई अलग या अटपटा शब्द है मौजूद. (Credit- Freshers Live)

क्या पूरा कर पाए चैलेंज?

ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है, दरअसल कलर कंट्रास्ट की वजह से आंखें और दिमाग पैटर्न के बीच भ्रमित हो जाते हैं. अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो हिंट ये है ये अलग सा शब्द है- PARK.

अगर आपने ऐसा कर दिया आप वाकई जीनियस हैं. (Credit- Freshers Live)

अगर आप अपना चैलेंज पूरा कर पाए हैं, तो बधाई लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जवाब वाली तस्वीर देख सकते हैं.

