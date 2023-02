तस्वीर में छिपा हुआ है शख्स का घोड़ा, सिर्फ 2 फीसदी लोग ढूंढ पाए, चैलेंज है 9 सेकंड का!

Can you spot hidden horse in 9 seconds: मस्तिष्क और आंखों के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर (Viral On Internet) में आपको एक घोड़ा ढूंढ निकालना है.

हममें से ही कुछ लोगों के अंदर चीज़ों को ढूंढ निकालने की अद्भुत क्षमता होती है. इसी क्षमता का टेस्ट लेने के लिए कुछ पहेलियां बनाई जाती हैं. ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आप एक शख्स को कबूतर के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए देख सकते हैं. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इसके घोड़े को भी इसी जगह पर ढूंढकर दिखाइए. इसके लिए आपके पास 9 सेकेंड का वक्त है.

तस्वीर में कहां छिपा है घोड़ा?

इंटरनेट पर शेयर हुई इस तस्वीर में आप एक ब्लैक एंड व्हाइट नज़ारा देख सकते हैं. तस्वीर में एक शख्स चट्टान का सहारा लेकर आराम करता हुआ दिख रहा है. उसके हाथ में एक पक्षी है, जबकि पीछे एक छायादार पेड़ है. ऐसा लग रहा है कि वो किसी जंगल या बाग में है, जहां और भी पेड़ मौजूद हैं. आपको करना ये है कि इन सबके बीच इस शख्स का घोड़ा ढूंढ निकालना है. ये पहेली काफी पुरानी है, जिसका मकसद आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा करना है. याद रहे, आपको ये काम 9 सेकंड के भीतर कर दिखाना है.

चैलेंज ये है कि आप इसके घोड़े को भी ढूंढकर दिखाइए.

क्या आपको मिल गया घोड़ा?

जिन लोगों का आईक्यू सामान्य से ज़रा ऊपर है, वो लोग तो अब तक घोड़े को देख भी चुके होंगे. अगर आपको ये अभी नहीं मिला है और आपको हम एक हिंट देते हैं. घोड़ा आराम कर रहे आदमी के बिल्कुल पीछे ही है.

आप इसका जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.

हमें उम्मीद है कि अब आप उसे देख चुके होंगे. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप इसका जवाब तस्वीर में देख सकते हैं. हां, 9 सेकंड के अंदर ये काम करने के बाद आप मान सकते हैं कि आपका दिमाग और नज़र दोनों ही थे.

