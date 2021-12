तस्वीर में छिपकर बैठा है 1 खतरनाक तेंदुआ, 99 प्रतिशत लोगों की नजर ने खाया धोखा

2021 भी आकर चला गया. अब मात्र दो दिनों में 2022 आ जाएगा. इस बीच क्रिसमस (Christmas 2021) के बाद से लोग वेकेशन मोड में हैं. कई लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया लोगों के मनोरंजन का आसान जरिया बन गया है. सोशल मीडिया पर अभी ऐसी कई तस्वीरें और पजल (Find Object Puzzle) वायरल हो रहे हैं जो लोग अपनी फैमिली के साथ सॉल्व कर रहे हैं. लोग इन्हें अपने परिवार के साथ बैठकर सुलझा रहे हैं. ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का दिमाग चकराए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर जंगल में खींची एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इसमें एक पेड़ साफ़ लोगों को नजर आ रहा है. लेकिन तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें एक तेंदुआ छिपा हुआ है. ये तेंदुआ किसी को नजर नहीं आ रहा है. लोग गौर से तस्वीर में तेंदुआ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर शेयर इस तस्वीर को देख कई लोग सरेंडर कर चुके हैं.कई ने लिखा की इस तस्वीर में असल में कोई तेंदुआ है ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है.

There is a leopard in this picture. Try to spot it. No pun intended pic.twitter.com/xeT87wV1cy

— Amit Mehra (@amitmehra) December 27, 2021