रोबोट की भीड़ में मौजूद है एक पांडा, आपको दिखा क्या? वक्त है सिर्फ 10 सेकंड ...

Spot panda among the robot soldiers within 10 seconds: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें एक पांडा ढूंढने (Can you Spot the Panda) की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है.

किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए तेज़ नज़र और ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए. हमें अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए ऐसी पज़ल्स सॉल्व लेते रहने चाहिए, जिसके ज़रिये हमारे दिमाग को न सिर्फ धार मिलती है बल्कि नज़रों की भी परीक्षा हो जाती है. आपके लिए हम आज जो तस्वीर लेकर आए हैं, वो भी आपको कनफ्यूज़ करने में सक्षम है, ऐसे में आपको ज़रा ध्यान लगाकर इसे सॉल्व करना होगा.

कहां छिपा हुआ है पांडा?

दरअसल तस्वीर में बहुत रोबोट सोल्जर्स बने हुए हैं, इनमें से एक पांडा भी छिपा हुआ है, जिसे आपको 10 सेकंड में ढूंढ निकालना है. अगर आप इस काम को कर पाए, तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता काफी अच्छी है. ये तस्वीर इस तरह से बनाई गई है कि सोल्ज़र्स के बीच में छिपे हुए पांडा को खोजने में दिक्कत हो रही है. आप एक बार इसे देखिए, क्या पता आपको पहली नज़र में ये दिख जाए.

रोबोटिक सैनिकों के बीच कहीं पर एक पांडा छिपा हुआ है.

अगर अब नहीं हुई सॉल्व…

आप ये पज़ल अगर अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए हिंट ये है कि तस्वीर के ज़रा दायीं ओर देखिए, आपकी नज़र में पांडा आ जाएगा.

10 सेकंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है.

वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने पज़ल को वक्त रहते सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आप जवाब वाली तस्वीर भी देख सकते हैं.

