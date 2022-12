पैटर्न वाली तस्वीर में छिपा है एक जानवर, 15 सेकेंड में सही जवाब बताने का है चैलेंज!

Optical Illusion: मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने दिख रहे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें छिपे जानवर को ढूंढने (Can You Spot The Hidden Animal) में लोगों का दिमाग घूम रहा है.

इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में ये न केवल आपके दिमाग को दौड़ने पर मजबूर कर देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि आप एक चीज़ पर कितना ध्यान लगा सकते हैं. ये चैलेंज निश्चित तौर पर आपको मज़ेदार लगेगा क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिये ये तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, वरना ये आपको काफी देर तक उलझाए रखता है. तो फिर देर कैसी, चलिए आप भी अपनी आंखों और फोकस करने की क्षमता का टेस्ट ले लीजिए.

क्या छिपा है पैटर्न के पीछे?

वैसे तो तस्वीर में आपको देखने पर एक पैटर्न में बनी हुई पीली और सफेद धारियां ही नज़र आ रही हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं. दरअसल इसके पीछे एक जानवर की छवि छिपी हुई है. इस चैलेंज को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि धारियों के पीछे छिपा ये जानवर आपकी आंखों के सामने है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है. आपको करना ये है कि इसमें से 15 सेकेंड के अंदर छिपे हुए जानवर को ढूंढ निकालना है. वैसे इस ऑप्टिकल एल्यूज़न को बनाने वाले आर्टिस्ट को मानना पड़ेगा, जिसने लोगों को उलझाने का पूरा इंतज़ाम किया है.

आपको करना ये है कि 15 सेकेंड के अंदर छिपे हुए जानवर को ढूंढ निकालना है. (Credit- Bright Side)

क्या देख पाए आप जानवर को?

हमें पूरा यकीन है कि आप तस्वीर को आगे से या फिर थोड़ा पीछे से देख रहे होंगे. कुछ लोगों ने इसे ज़ूम करने भी देखना चाहा होगा, फिर भी उन्हें शायद ही ये जानवर दिखा हो. जिन लोगों को जानवर दिख गया है, वो अपनी आंखों और फोकस करने की क्षमता को बेहतरीन मान सकते हैं. हालांकि जो अब भी इसे नहीं ढूंढ पाए, उनके लिए जवाब वाली तस्वीर भी मौजूद है.

उम्मीद है अब आपने उस भालू को देख लिया होगा, जो इतने देर से आपको तंग कर रहा है. (Credit- Bright Side)

उम्मीद है अब आपने उस भालू को देख लिया होगा, जो इतने देर से आपको तंग कर रहा है और आपको ये चैलेंज लेने में मज़ा भी आया होगा.

