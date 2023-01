जंगल की तस्वीर में मौजूद है एक भालू, कोई जीनियस ही ढूंढ पाएगा, वक्त है सिर्फ 8 सेकंड!

Can You Spot the Bear Hiding in the Forest: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है – जंगल में भालू ढूंढ निकालने का.

इस बार जो ऑप्टिकल एल्यूज़न (Optical Illusion) हम आपके लिए लाए हैं, वो दिखने में तो आसान है, लेकिन कनफ्यूज़ करने के लिए इसमें काफी कुछ मौजूद है. तस्वीर में आपको एक जंगल का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है लेकिन आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इसमें से एक भालू को ढूंढकर दिखाइए. आपके पास भालू को खोजने के लिए सिर्फ 8 सेकंड का वक्त और तेज़ नज़रें हैं.

जंगल में छिपा हुआ है भालू

कुछ जानवर हमारे आस-पास होते हैं तो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जो जंगल में तो रहते हैं लेकिन बेहद क्यूट होते हैं. ऐसे ही जानवरों में शुमार है फर वाले सॉफ्ट-सॉफ्ट दिखने वाले भालू. हम आपके लिए जो तस्वीर लाए हैं, उसमें भी एक क्यूट बेयर यानि भालू छिपा हुआ है. आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी बड़ी बात है. भालू कहीं सो रहा होगा या फिर कहीं ज़मीन पर चल रहा होगा और हम उसे ढूंढ लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है. भालू को ढूंढने में आपको दिमाग और नज़र, दोनों का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आप 8 सेकेंड में इस क्यूट क्रीचर को खोज पाएंगे.



अगर नहीं मिला तो देख लीजिए

वैसे हम ये बात जानते हैं कि आपने तस्वीर को ध्यान से देखा होगा तो आप भालू को ढूंढ चुके होंगे लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा हिंट ये है कि भालू को सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, ज़रा पेड़ों की तरफ भी नज़र दौड़ाकर देखिए.



आप अगर 8 सेकंड में उसे ढूंढ चुके हैं तो आप जीनियस हैं लेकिन अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाए हैं, तो तस्वीर में इसे देख सकते हैं. अगली पहेली के लिए आपको पहले ही बेस्ट ऑफ लक.

