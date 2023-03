तस्वीर में ढूंढनी है 4 पत्तियों वाली घास, आसान नहीं है चैलेंज, वक्त है सिर्फ 7 सेकंड का!

Can you spot the four leaf clover: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगे. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ढूंढकर निकालनी है चार पत्तियों वाली घास.

नज़रों का भ्रम कुछ ऐसा है, जो सामने मौजूद चीज़ को भी गायब कर देता है. मसलन आप ऐसी तमाम पहेलियां देख चुके होंगे, जहां कोई सामान इस तरह से रख दिया जाता है कि हम लाख ढूंढने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पाते. कुछ ऐसा ही इस पहेली के साथ भी है. तस्वीर में बहुत सारे पिग्स और पत्तियों के बीच कहीं एक चार पत्ती वाल घास है, जिसे आपको ढूंढना है.

कहां पर है चार पत्तियों वाली घास?

जो तस्वीर आपके सामने मौजूद है, उसमें आप बहुत सारे पिग्स को देख सकते हैं, जो किसी फार्म में खड़े हुए हैं. यहां पर पिग्स के अलावा हरी-भरी घास और पौधे भी मौजूद हैं. आपको ज्यादा घास में दो या तीन पत्तियां ही दिख रही होंगी. ऐसे में आपके लिए चैलेंज ये है कि 7 सेकंड के अंदर-अंदर एक चार पत्तियों वाली घास को ढूंढ निकालना है. हमें उम्मीद है कि आपकी नज़र जल्दी ही टार्गेट तक पहुंच जाएगी.

आपको ढूंढकर निकालनी है चार पत्तियों वाली घास. (Credit- Freshers Live)

आप पूरा कर पाए चैलेंज?

आपने अगर इस चैलेंज को वक्त रहते पूरा कर लिया तो वाकई आपकी नज़रों से सूई भी बचकर नहीं रह सकती है लेकिन अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हिंट ये है कि आप तस्वीर में ऊपर की तरफ ही घास को ढूंढिए.

आप तस्वीर में ऊपर की तरफ ही घास को ढूंढिए.

अगर अब भी आपकी नज़रे चार पत्ती वाली घास तक नहीं पहुंची है तो जवाब वाली तस्वीर भी हम शेयर कर रहे हैं.

