जंगल की तस्वीर में छिपा हुआ है हिरण, आंखों के सामने है लेकिन नहीं ढूंढ पाए 99 फीसदी लोग!

Can You Spot The Object : कुछ ऐसी पहेलियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके तेज़ दिमाग और बाज़ जैसी तेज़ नज़र का भी पता चलता है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है लेकिन नज़र उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाती. इस बार जो पहेली (Optical Puzzle) हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें जंगल के अंदर (Spot The Hidden Deer) एक हिरण को ढूंढ निकालना है.

अलग-अलग पहेलियों में इंसान की नज़रों को भ्रमित करने के लिए तरह-तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह की भ्रमित करने वाली एक तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद है. जंगल की तस्वीर के अंदर एक हिरण छिपा हुआ है या फिर यूं कहें कि हमारी आंखों के सामने ही खड़ा है, फिर भी इसे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है. 99 फीसदी लोग हिरण को ढूंढ पाने में नाकामयाब रहे हैं.

आंख के सामने है हिरण, नज़र नहीं आ रहा

Bright Side की ओर से शेयर की गई तस्वीर ऑप्टिकल एल्यूज़न का ज़बरदस्त उदाहरण है, जहां चीज़ सामने होकर भी नहीं दिख रही. जंगल में हिरण सामने ही है, लेकिन कहां है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है. अगर आप 7 सेकेंड के भीतर हिरण को ढूंढ निकालते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आंखें किसी बाज़ से कम नहीं हैं. अगर ये काम आपसे 7 सेकेंड में नहीं भी होता तो आप थोड़ा ग्रेस पीरियड लेकर इसे ढूंढ सकते हैं.

जंगल की तस्वीर के अंदर एक हिरण छिपा हुआ है. (Credit- Bright Side)

क्या मिल गया हिरण ?

चूंकि तस्वीर में छिपे हिरण का रंग जंगल के पेड़-पौधों से बिल्कुल मिलता-जुलता है, ऐसे में उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा है. चलिए हम आपको हिंट के तौर पर ये बता रहे हैं कि हिरण तस्वीर के दाहिनी ओर छिपा हुआ है.

99 फीसदी लोग हिरण को ढूंढ पाने में नाकामयाब रहे हैं. (Credit- Bright Side)

अगर आप हिरण को अब भी नहीं खोज पाए हैं, तो हम नीचे जवाब वाली तस्वीर शेयर कर रहे हैं. जिसमें आप जंगल में छिपे हुए हिरण को देख पाएंगे.

