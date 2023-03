कमरे में मेहमानों के बीच मौजूद है एक भूत, 99 फीसदी लोगों को नहीं दिखा, क्या आप 10 सेकंड में देख पाए?

Spot The Hidden Ghost Inside The Room: मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें इंसानों के बीच छिपे भूत को ढूंढने में लोगों का दिमाग घूम रहा है.

इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में ये न केवल आपके दिमाग को दौड़ने पर मजबूर कर देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि आप एक चीज़ पर कितना ध्यान लगा सकते हैं. ये चैलेंज निश्चित तौर पर आपको मज़ेदार लगेगा. वायरल हो रही तस्वीर में एक कमरे के अंदर इंसानों के बीच छिपे भूत को ढूंढ निकालना है. ये काम आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत से लोग इस चैलेंज में हार मान चुके हैं.

कहां छिपा है पार्टी में भूत?

Bright Side की ओर से शेयर की गई इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कमरे के अंदर पार्टी चल रही है. इस पार्टी में सभी लोग सज-धजकर पहुंचे हुए हैं. हर कोई पार्टी में मगन दिख रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इन सबके बीच एक भूत भी मौजूद है. शायद उसका गेटअप भी उनकी तरह ही है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर वो किसी ऐसी जगह छिपा है, जहां इनकी नज़र नहीं जा रहे हैं. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप 10 सेकंड में इस भूत का पर्दाफाश कर दें. वैसे आपको बता दें कि ये चैलेंज 98 फीसदी लोग पूरा नहीं कर पाए.

इंसानों के बीच छिपे भूत को ढूंढने में लोगों का दिमाग घूम रहा है. (Credit- Bright Side)

अगर अब तक नहीं दिखा भूत …

वैसे तो हमें उम्मीद है कि अगर आपने अपना दिमाग और नज़रें दोनों ही दौड़ाई होंगी तो आप भूत तक पहुंच गए होंगे, लेकिन अगर आपकी नज़र में अब तक भूत नहीं आया है, तो हिंट ये है कि आप सभी गेस्ट्स के पैरों की ओर ध्यान दीजिए.

तस्वीर में उसे हाइलाइट करके दिखाया गया है. (Credit- Bright Side)

दरअसल जो महिला भूत है, उसके पैरों को आप अजीब ही देख सकते हैं, जो आप लोगों से अलग है. तस्वीर में उसे हाइलाइट करके दिखाया गया है.

