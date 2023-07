तस्वीर में कहां पर छिपी है UFO, 20 सेकंड का है चैलेंज, तसल्ली से ढूंढिए!

Spot the hidden UFO in this picture: सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल एल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा है और लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको कहीं पर छिपा हुआ एक यूएफओ ढूंढ निकालना है.

ये पहेली दिखने में तो आसान है, लेकिन है थोड़ी सी कनफ्यूज़िंग. इस तस्वीर में अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं और चैलेंज ये है कि आपको इनके बीच में एक यूएफओ ढूंढ निकालना है. इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपके पास कुल 20 सेकंड का वक्त है. तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए.

कहां पर छिपा है UFO?

इस ऑप्टिकल एल्यूज़न को Rainbow Riches Casino की ओर से क्रिएट किया गया है, जिसमें आपकी आंखों का फ्री में टेस्ट करने का मौका मिल रहा है. अगर आप स्पेस से जुड़ी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको करना ये है कि ध्यान लगाकर तस्वीर में देखना है और बताना है कि इसमें एक यूएफओ कहां पर छिपा हुआ है. दावा किया गया है कि एक औसत बुद्धि वाला इंसान इसे एक मिनट में ढूंढ पाता है लेकिन आप 20 सेकंड में इसे ढूंढकर खुद को जीनियस साबित कर सकते हैं.

आपको 20 सेकंड के अंदर-अंदर UFO ढूंढ निकालनी है. (Credit- Rainbow Riches Casino)

क्या पूरा हो पाया चैलेंज?

इस तरह की पहेलियों को डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि देखने वाले कनफ्यूज़ हो जाएं लेकिन यहां टेस्ट आपकी ध्यान लगाने की क्षमता का होता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उड़नतश्तरी ज़रूर दिख जाएगी.

दुनिया के शौकीन लोगों के लिए ये खास पजल है. (Credit- Rainbow Riches Casino)

वैसे तो हम जानते हैं कि आपने वक्त से इस चैलेंज को पूरा भी कर लिया होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप जवाब वाली तस्वीर देख सकते हैं.

