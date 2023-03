जंगल में भालुओं के बीच मौजूद है इंसान, ज़रा ढूंढकर दिखाइए, चैलेंज है 8 सेकंड का!

Spot the Human hidden among Bears in 11 seconds:सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा हैऔर लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको जंगल में भालुओं की भीड़ में छिपे एक इंसान को (Can you spot human among Statues) ढूंढ निकालना है, जो सामने ही मौजूद है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा.

अगर तस्वीर आंखों को ज्यादा भ्रमित करने लगे तो किसी भी ऑप्टिकल एल्यूज़न को सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है कि आप कॉमन सेंस या फिर दिमाग का ज़रा इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि जब दिमाग और नज़र दोनों ही कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो प्रॉब्लम का हल जल्दी निकल आएगा. हमें उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे और जो पहेली आपके सामने है, उसे झट से सॉल्व कर दिखाएंगे.

भालुओं के बीच छिपा है इंसान

ये तस्वीर Bright Side की ओर से बनाई गई है. इसमें आपको जंगल में अलग-अलग जगह पर खड़े हुए भालू दिखाई दे रहे हैं. कुछ भालू नीचे खड़े हैं तो कुछ ऊपर पेड़ पर चढ़ रहे हैं या चढ़े हुए हैं. यूं तो उनका ये ग्रुप खेलकूद में लगा हुआ है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके बीच कहीं एक इंसान भी मौजूद है. चूंकि वो इस तरह से छिपा हुआ है कि नज़र नहीं आ रहा, ऐसे में भालू भी कनफ्यूज़ हैं. आपको इनकी मदद करनी है और 8 सेकंड में बताना है कि आखिर ये इंसान छिपा कहां है?

भालुओं के बीच में एक इंसान भी छिपा हुआ है. (Credit- Bright Side)

क्या पूरी हुई आपकी खोज?

आपने अगर जंगल में मौजूद एक-एक भालू पर नज़र डाली होगी तो आप समझ चुके होंगे कि कहां भालू के बीच इंसान छिपा है. अगर अब तक आप कनफ्यूज़ हैं तो हम आपको ये हिंट देते हैं कि इंसान ने भालू का कॉस्ट्यूम पहन रखा है.

कॉस्ट्यूम में लगी ज़िप अलग से दिखाई दे रही है. (Credit- Bright Side)

वैसे तो अब आप जान ही चुके होंगे क्योंकि कॉस्ट्यूम में लगी ज़िप अलग से दिखाई दे रही है. अगर अब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जवाब वाली तस्वीर में इसे देख सकते हैं.

