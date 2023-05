हाथ वाले इमोजी की भीड़ में है एक ऑड हैंड, क्या आपको दिखा? चैलेंज है 8 सेकंड का ...

Spot the odd hand emoji in this picture: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि ऐसी तस्वीरें, जिनमें चीज़ तो सामने होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं. कई बार ये खींची हुई फोटो होती हैं तो कई ऐसी तस्वीरें क्रिएट की जाती हैं कि देखने वाले पूरी तरह से कनफ्यूज़ हो जाएं. इस तरह के चैलेंज हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बताते हैं. एक ऐसी ही तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं.

ऐसी पहेलियां चतुराई से बनाई जाती हैं कि आप एक चीज़ के पीछे काफी देर तक परेशान रहते हैं. आज हम एक बार फिर आपके लिए ऐसी ही एक पज़ल लेकर आए हैं, जिसे सॉल्व करने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा. आज न तो आपको नंबर या शब्द ढूंढना है और न ही कोई ऑब्जेक्ट. इस बार आपको इमोजी के बीच अपना दिमाग खपाना है.

हैंड इमोजी के बीच मौजूद है ऑड हैंड !

इंस्टाग्राम पर opticalillusionss नाम के अकाउंट से ये पज़ल शेयर की गई है. इसमें हर तरफ आपको एक जैसा ही हैंड इमोजी दिख रहा है. ऊपर से नीचे तक हर लाइन में एक जैसा ही इमोजी बना हुआ है. ये तो बात हुई आम लोगों की, लेकिन जिनकी नज़रें उड़ती चिड़िया के पर गिन लें, उन्हें इनके बीच कहीं कोई ऑड हैंड भी दिखाई दे जाएगा. अगर आप खुद को तेज़ नज़र वाला समझते हैं तो 8 सेकंड का ये चैलेंज लेकर देखिए, क्या पता आप इसे सॉल्व कर लें.

हैंड इमोजी की भीड़ के बीच में एक ऑड हैंड को ढूंढ निकालना है. (Credit- Instagram/

opticalillusionss)

अगर अब भी नहीं मिला ऑड हैंड …

वैसे तो तेज़ नज़र वालों ने ये पज़ल सॉल्व कर ही ली होगी लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हिंट ये है कि आप ज़रा नीचे से इसे ढूंढना शुरू करिए.

आपके पास कुल 8 सेकंड का वक्त है. (Credit- Instagram/

opticalillusionss)

अगर आपने पज़ल सॉल्व कर ली, तो बधाई लेकिन अगर अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जवाब देख सकते हैं.

