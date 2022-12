तस्वीर में मौजूद है एक ऑस्ट्रिच, 5 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकाला तो नाज़ करिए अपनी नज़रों पर!

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा हैऔर लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको एक ऑस्ट्रिच (Can You Spot the Ostrich in This Picture) ढूंढ निकालना है, जो सामने ही बैठा हुआ है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा. कम ही लोग इसे ढूंढने में सफल हो पाए हैं.

इंसान के IQ स्टैंड्स को चेक करने के लिए इस तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं. तस्वीर में कई सारे लामा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच ही एक ऑस्ट्रिच भी मौजूद है. आपको करना ये है कि जल्दी से उस ऑस्ट्रिच को ढूंढ निकालना है. तो फिर देर किए बिना आप शुरू हो जाइए और ढूंढ निकालिए ऑस्ट्रिच को. ये तस्वीर न सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन और फोकस करने की क्षमता का परीक्षण करेगी बल्कि ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी टेस्ट करेगी.

कहां छिपा हुआ है ऑस्ट्रिच?

आपने तरह-तरह के विजुअल पजल्स देखे और सुलझाए होंगे. ये हमारे दिमाग के लिए किसी एक्सरसाइज़ की तरह होते हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसा ही ट्रिकी फोटोग्राफ लाए हैं, जिसमें पहाड़ों पर कई लामा खड़े हुए दिख रहे हैं. हरे-भरे मैदान में मौजूद लामा के बीच में ही कहीं एक ऑस्ट्रिच भी मौजूद है. आपको करना ये है कि इस बड़ी सी बर्ड को ढूंढ निकालना है. ये काम आप जितनी जल्दी करेंगे, आपकी नज़रें और दिमाग उतने ही तेज़ माने जाएंगे.

तस्वीर में कई सारे लामा के बीच ही एक ऑस्ट्रिच भी मौजूद है.

क्या मिल गया आपको सबसे बड़ा पक्षी

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपको लामा के बीच छिपा हुआ ऑस्ट्रिच मिल गया होगा, लेकिन अगर ये अब तक नहीं मिला है तो हम आपको छोटा सा हिंट दिए देते हैं. आपको ये लामा के बीच में ही मिलेगा.

आगे खड़े बड़े लामा के पीछे ही ऑस्ट्रिच मौजूद है.

अगर आप अब भी इसे नहीं देख पाए हैं तो आगे खड़े बड़े लामा के पीछे ही ऑस्ट्रिच मौजूद है. उसके फेदर और लामा के शरीर का रंग एक जैसा ही है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है.

