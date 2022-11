तस्वीर में ढूंढकर दिखाइए उल्लू, 7 सेकेंड के अंदर ढूंढकर दिखाने वाला कहलाएगा जीनियस!

Spot The Object Puzzle: हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी मनोवैज्ञानिकों तो कभी कुछ फर्म्स ऐसे ऐसे Optical illusion बनाते हैं, जिन्हें क्रैक करना मुश्किल हो जाता है. यह ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न को देखकर ही हमारा दिमाग घुमाकर घूम कर रह जाता हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Picture of Owl Puzzle) हो रही है, जिसमें उल्लू ढूंढने में दिमाग घूम जाता है.

सोशल मीडिया पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उल्लू को खोजना है. तस्वीर में सामने ही एक उल्लू बैठा हुआ है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को ही नजर आ रहा है. अगर आपको अपनी नज़रों पर भरोसा है तो आप उसे ढूंढकर 7 सेकेंड के अंदर दिखा दीजिए. ये चैलेंज (Can You Spot The Owl) बहुत कम ही लोग पूरा कर पाए हैं.

तस्वीर में कहां दिख रहा है उल्लू?

तस्वीर को देखकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इसमें जंगल के पेड़ों के बीच कहीं उल्लू मौजूद है, जिस पर लोगों की निगाह पहुंच ही नहीं रही है. दरअसल उल्लू का रंग पेड़ों के रंग से बिल्कुल मैच कर रहा है, यही वजह है कि उल्लू इसमें कहीं गुम हो गया है. अगर आप अपनी तेज़ नज़रों को ज़रा शांत दिमाग के साथ काम पर लगाएंगे, तो आपको उल्लू मिल सकता है. ये तस्वीर ज़रा ट्रिकी है, यही वजह है कि लोग उल्लू को देख नहीं पा रहे हैं. ये सिर्फ नज़रों का नहीं लेकिन कॉमन सेंस का गेम है, तो ज़रा अपने दिमाग के घोड़े खोलिए, तब ही आपको उल्लू महाराज के दर्शन होंगे. याद रखिए, ये काम आपको 7 सेकेंड के भीतर करना है.

तस्वीर में सामने ही एक उल्लू छिपा हुआ है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को ही नजर आ रहा है. (Credit- Bright Side)

क्या मिल गया आपको उल्लू?

वैसे तो उम्मीद है कि आपने उल्लू को ढूंढ लिया होगा, लेकिन अगर आप उसे खोजने में नाकाम रहे हैं तो आपके लिए हिंट ये है कि ज़रा पेड़ों को ध्यान से देखिए, वो आपको दिख जाएगा.

तस्वीर में उल्लू को मार्क किया गया है, आप यहां देख लीजिए. (Credit- Bright Side)

अगर अब भी आप उसे ढूंढ नहीं पाए तो तस्वीर में उल्लू को मार्क किया गया है, आप यहां देख लीजिए. जैसे ही आप उल्लू को देखेंगे, आपको लगेगा कि ये नज़रों में आ क्यों नहीं रहा था? यही तो ऑप्टिकल एल्यूज़न का दिलचस्प खेल है.

Tags: Ajab Gajab, Interesting news, Viral news