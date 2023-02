इस तस्वीर में सिर्फ जीनियस ढूंढ पाएंगे 'उल्लू', 10 सेकंड का है चैलेंज, 90 फीसदी लोगों ने मानी हार!

Spot The Owls in this picture within 10 seconds: हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी मनोवैज्ञानिकों तो कभी कुछ फर्म्स ऐसे ऐसे Optical illusion बनाते हैं, जिन्हें क्रैक करना मुश्किल हो जाता है. यह ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न को देखकर ही हमारा दिमाग घुमाकर घूम कर रह जाता हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Picture of Owls Puzzle) हो रही है, जिसमें उल्लू ढूंढने में दिमाग घूम जाता है.

द सन में पब्लिश हुआ ये ऑप्टिकल इल्यूजन पूरा करना आसान नहीं है, जिसमें उल्लू को खोजना है. ये तस्वीर पीक डिस्ट्रिस्ट में एक स्थानीय फोटोग्राफर ने ली है, जिसका नाम जिम है. यूं तो खंडहर जैसे घर में सामने ही उल्लू बैठे हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों को ही नजर आ रहा है. अगर आपको अपनी नज़रों पर भरोसा है तो आप उसे ढूंढकर 10 सेकेंड के अंदर दिखा दीजिए. डोली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक उसने उल्लुओं को जब देखा, तो उनकी तस्वीर लिए बिना नहीं रह पाया.

खंडहर में छिपे बैठे हैं उल्लू

तस्वीर को देखकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इसमें खंडहर बने घर के बीच उल्लू मौजूद हैं, जिस पर लोगों की निगाह पहुंच ही नहीं रही है. दरअसल उल्लू का रंग बदरंग घर से बिल्कुल मैच कर रहा है, यही वजह है कि उल्लू दिखाई नहीं दे रहा है. अगर आप अपनी तेज़ नज़रों को ज़रा शांत दिमाग के साथ काम पर लगाएंगे, तो आपको उल्लू मिल सकता है. ये तस्वीर ज़रा ट्रिकी है, यही वजह है कि लोग उल्लू को देख नहीं पा रहे हैं. इस काम के लिए आपके पास कुल 10 सेकंड है और इस काम के लिए आपको तस्वीर को ज़ूम करके भी देखना पड़ सकता है.

खंडहर बने घर में उल्लू छिपे हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों को ही नजर आ रहा है.

आसान नहीं है ये चैलेंज

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने अगर तस्वीर को गौर से देखा तो आप उल्लू ढूंढ लेंगे. अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए हिंट ये है कि एक उल्लू घर के ऊपर है और दूसरे नीचे की ओर है. अब ज़रा ज़ूम करके फोटो देखिए तो आपको उल्लू दिख जाएंगे.

अब ज़रा ज़ूम करके फोटो देखिए तो आपको उल्लू दिख जाएंगे.

वैसे ये चैलेंज कोई आसान नहीं था, ऐसे में अगर आप इसे नहीं पूरा कर पाए हैं, तो इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं.

