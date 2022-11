कछुओं के बीच छिपा बैठा है सांप, नज़रें हैं परफेक्ट तो 10 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए !

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा हैऔर लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में कछुओं की भीड़ में एक सांप को ढूंढ निकालना है, जो सामने ही बैठा हुआ है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा. कम ही लोग इसे ढूंढने में सफल हो पाए हैं.

हंगरी के मशहूर कार्टूनिस्ट गेर्जली डुडास (Gergely Dudás Dudolf) डुडॉल्फ के बनाए गए इस ऑप्टिकल एल्यूज़न में आपको कछुओं की भीड़ में बैठा हुआ सांप (Can You Spot The Snake) ढूंढ निकालना है. कछुओं के ऊपर जहां शेल है, वहीं सांप चुपचाप इनके बीच बिना शेल के छिपा बैठा है. चैलेंज ये है कि आप 10 सेकेंड में इसे ढूंढ निकालिए. ये ऑप्टिकल एल्यूज़न इंटरनेट पर लोगों का सिर चकरा रहा है, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए.

तेज़ नज़र है तो ढूंढिए सांप

वायरल हो रहे में जंगल की तस्वीर है, जहां कई कछुओं के बीच एक सांप भी छिपकर बैठा हुआ है. अब कुछुओं के बीच छिपे सांप के ज़हर से आपको उन्हें बचाना है. आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, जिसके अंदर ही आपको सांप को ढूंढ निकालना है. आप अपना काम अभी से शुरू कर देंगे तो क्या पता कि सांप आपको 10 सेकेंड से पहले ही मिल जाए. 99 फीसदी लोग इस टास्क में फेल हो चुके हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगे. चूंकि सांप की गर्दन और कछुओं की गर्दन एक जैसी ही है, ऐसे में आप कनफ्यूज़ ज़रूर होंगे लेकिन इस चैलेंज को वक्त पर पूरा कर लेंगे.

चैलेंज ये है कि आप 10 सेकेंड में सांप ढूंढ निकालना है. (Credit- Gergely Dudás Dudolf)

क्या आपको मिल गया सांप?

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं कुछ तस्वीरें तेज नजर की परख का दावा करती हैं. आप अभी सांप को ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं, तो तस्वीर के बाएं हिस्से को जरा गौर से देखें.

अब शायद आपको वो सांप दिख भी गया होगा. वहीं, जिन लोगों को सांप अभी भी नहीं दिखा है और वे तस्वीर में इसे देख सकते हैं. हमें उम्मीद है कि ये पज़ल आपको पसंद आई होगी.

