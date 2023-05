गिलहरियों के बीच में छिपी हैं गाजर, अगर तेज़ है नज़र, तो 8 सेकंड में ढूंढकर दिखाओ!

Spot three carrots among squirrels in 8 seconds: कभी आपने सोचा है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे अपना वक्त काटते होंगे क्योंकि मोबाइल-टीवी और इंटरनेट जैसे साधन तो तब थे नहीं. उस वक्त कुछ और तो नहीं था, लेकिन शारीरिक और मानसिक गेम्स बनाए जाते थे, जिससे लोगों का दिमाग और शरीर भी स्वस्थ रहता था और वक्त भी रचनात्मक तरीके से गुजर जाता था.

अब वक्त बदल चुका है और समय बिताने के तरह-तरह के तरीके मौजूद हैं, फिर भी पहेलियों का क्रेज़ खत्म नहीं हुआ है. पहले जहां ये लिखी जाती थीं, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं. मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह की पहेलियां हमारे आईक्यू और ऑब्ज़र्वेशन स्किल को टेस्ट करती हैं. यही वजह है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको नज़रें टेस्ट करने वाली ऐसी कई ऑप्टिकल पज़ल्स मिल जाएंगी.

गिलहरियों के बीच ढूंढिए गाज़र

आज जो तस्वीर हम आपके लिए लाए हैं, वो मशहूर हंगेरियन आर्टिस्ट डुडॉल्फ ने बनाई है. तस्वीर में आपको हर तरफ लाल रंग की गिलहरियां नाचती-कूदती हुई दिखाई दे रही हैं. हालांकि आपको इनकी उछल-कूद को छोड़कर ध्यान इस बात पर लगाना है कि इस तस्वीर में कहां पर गाज़रें छिपी हुई हैं. जी हां, तस्वीर में कई गाज़रें अलग-अलग जगह पर हैं, जिन्हें 8 सेकंड के अंदर-अंदर आपको ढूंढ निकालना है.

तस्वीर में कहीं पर छिपी हुई गाज़र को ढूंढ निकालना है. (Credit- Dudolf.com)

अगर नहीं पूरा हुआ चैलेंज …

अगर आप इस बात को लेकर कनफ्यूज़ हैं कि कितनी गाज़रें इस तस्वीर में हैं. तो आपके लिए हिंट ये है कि कुल 3 गाज़रें हैं, जिन्हें आपको ढूंढ निकालना है.

गाज़र एक से ज्यादा भी हो सकती हैं. (Credit- Dudolf.com)

अगर ये सभी आपकी नज़र में आ चुकी हैं, तो बधाई लेकिन अब तक स्ट्रगल जारी है, तो आप जवाब वाली तस्वीर देख सकते हैं.

