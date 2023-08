तस्वीर में आपको दिखाई दिया नंबर? 99 फीसदी लोग हुए फेल, आप पूरा कर पाए चैलेंज!

Find The Secret Number: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसे डिकोड करने की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है.

अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, तो आपको ढूंढना वही है, जो कुछ भी आंखों के सामने ही मौजूद है. दी गई तस्वीर में एक नंबर छिपा हुआ है, जिसे 10 सेकेंड में आपने ढूंढ निकाला तो अपनी आंखों की तारीफ कर सकते हैं. आपको ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाली तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें यूं तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ज़रा सा गौर फरमाते ही आपको एक सीक्रेट नंबर दिखने लगेगा.

ढूंढकर दिखाइए सीक्रेट नंबर

आप तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाली तस्वीर है. हालांकि इसी के अंदर एक नंबर छिपा हुआ है. आपको करना ये है कि ज़रा ध्यान से तस्वीर को देखकर उसमें से वो नंबर ढूंढ निकालना है. जो सामान्य तौर पर दिख नहीं पा रहा. फिर देर कैसी, आप भी अपनी नज़रों का टेस्ट ले डालिए, बस ख्याल इतना रहे कि ये नंबर 10 सेकेंड में ही दिख जाए. ये सिर्फ आपकी आंखों का नहीं, फोकस करने की क्षमता का भी टेस्ट है.

