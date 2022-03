10 सेकंड भी लोग देख नहीं पा रहे ये दो तस्वीरें, 99 प्रतिशत के सिर में होने लगेगा दर्द!

सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन ट्रिकी तस्वीरें (Tricky Photos) वायरल होती रहती हैं. कुछ फोटोज अपनी परफेक्ट टाइमिंग की वजह से वायरल हो जाती हैं तो कुछ परफेक्ट एंगल की वजह से. हालांकि, कुछ तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है. इन फोटोज को ऐसे बनाया जाता है कि देखने वाले के दिमाग की दही हो जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर दो ऐसी तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं, जो लोगों का दिमाग और आंखें दोनों में तकलीफ दे रही हैं. ये तस्वीरें कोई भी दस सेकंड से ज्यादा नहीं देख पा रहा. इससे पहले ही लोगों की आंखों और सिर में दर्द शुरू हो जा रहा है.

कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इसमें से एक तस्वीर में एक बड़ा सा बॉल नजर आ रहा है. ये बॉल एक ही जगह पर रखा है. लेकिन इस तस्वीर को ज्यादातर लोग वीडियो बता रहे हैं. दरअसल, जब आप इस तस्वीर को घूरेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बॉल हिल रही है. ये तस्वीर ना वीडियो है ना कोई GIF, इसके बाद भी ये हिलती-डुलती नजर आती है. इस तरह की तस्वीरों को अनोमलोउस मोशन इल्यूशन कहते हैं.

वहीं दूसरी तस्वीर पर्पल रंग में काले स्पॉट्स की है. इस तस्वीर को घूरने पर ऐसा लगेगा जैसे ये डॉट्स इसमें मौजूद एक बड़े से ब्लैक स्पॉट के अंदर समा रहे हैं. ऐसे में ये तस्वीर भी मूव करती नजर आएगी. इस तरह की तस्वीर को फुजिवारा इल्यूजन कहते हैं. जबकि असलियत ये है कि दोनों ही ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. यानी हैं तो ये तस्वीरें लेकिन इन्हें ऐसे बनाया गया है कि ये वीडियो का भ्रम पैदा कर रहे हैं.

Concentric circles appear to be spirals. pic.twitter.com/veRZ6N0qKW

