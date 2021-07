महज 10 साल के बच्चे ने कैंसर पीड़ितों के लिए किया बहुत बड़ा काम, मां-बाप का सिर गर्व से हुआ ऊंचा

बच्चे ने 2 साल तक कैंसर पेशएंट्स को दान करने के लिए बाल बढ़ाए (Image: Stacy Waller / SWNS)

हर साल कई सारे लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. कई लोग रोज कैंसर के खिलाफ अपनी जंग लड़ते हैं और उसके ट्रीटमेंट की वजह से उनके बाल झड़ जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए ही कई ऐसी चैरिटी हैं, जहां आम लोग अपने बाल डोनेट (Hair donation for Cancer patients) करते हैं. कई लोग अपने बाल इस नेक काम के लिए दान कर देते हैं. आपको बता दें कि 10 साल के एक स्कूली बच्चे ने अपने लंबे बालों को कटवा दिया और कैंसर से पीड़ित बच्चों को दान कर दिया.दरअसल, थॉमस वालर (Thomas Waller) ने अपने लंबे सुनहरे बालों का 14 इंच हिस्सा कटवा लिया और इसे प्रिंसेस ट्रस्ट चैरिटी (Princess Trust charity) को दान कर दिया, जो उन बच्चों के लिए विग (Wig for children) बनाता है जो कैंसर के इलाज के कारण अपने बाल खो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक थॉमस 2 साल से अपने बाल इसी वजह से बढ़ा रहे थे. उनके माता-पिता से मिली जानकारी के मुताबिक थॉमस को उनके लंबे बालों की वजह से कई बार लड़की समझ लिया जाता था. यहां तक की उनकी फुटबॉल टीम ने उन्हें गैरेथ बेल (Gareth Bale) का उपनाम दिया, क्योंकि वह खेलते समय 'मैन बन' (Man bun) बनाते थे.आपको जानकारी दे दें कि थॉमस ने जब उन बच्चों के बारे में सुनने के बाद अपने बाल दान करने का फैसला किया, जिन्होंने बीमारी के कारण अपने बाल खो दिए थे. जब उनकी मां स्टेसी वालर और पिता स्टीफन को उनकी इस योजना के बारे में तो उन्हें अपने बच्चे पर और उसकी नीयत पर बहुत गर्व महसूस हुआ. स्टेसी ने बताया, "उसने कहा कि एक दिन वह उन बच्चों के बारे में सोच रहा था जिनके बाल झड़ (Hair fall due to chemotherapy) गए थे. वह उनके लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था इसलिए विग बनाने के लिए उसने अपने बालों को दान करने का फैसला किया' उन्होंने आगे बताया, "उसने सबसे पहले अपने हेड टीचर को बताया कि वह क्या करना चाहता है और फिर स्कूल से बाहर आया और गर्व से अपने इस प्लान के बारे में हमें बताया'.'जानकारी के मुताबिक इन 2 सालों के दौरान थॉमस ने अपने बाल इतने बढ़ा लिए की उन्हें अक्सर अजनबी लोग एक लड़की समझ लेते थे. हालांकि, स्टेसी के अनुसार, किसी भी तरह की चीज ने टॉमस को अपना मकसद पूरा करने से कभी नहीं रोका." आपको बता दें कि उनकी फुटबॉल टीम, ब्रूमफ़ील्ड एफसी (Football team, Broomfield FC), ने इस दौरान उनका का समर्थन किया. साथ ही टीम में मिलकर लिटिल प्रिंसेस ट्रस्ट के लिए £4,053 भी जुटाए. आपको यह भी बता दें कि इस साल 29 जून को, थॉमस ने आखिरकार स्टेसी के एक दोस्त, जेम्मा टर्नर से अपने बाल कटवाए. जानकारी के अनुसार थॉमस ने अपने दान किए गए बालों और जुटाए हुए पैसों से इतना कर लिया है कि अब देश भर के छोटे बच्चों के लिए सात विग बनाए जा सकते हैं. स्टेसी ने बताया कि थॉमस खुश हैं क्योंकि उसके बालों की मदद से कैंसर से पीड़ित बच्चे भी खुश हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ रह पाएंगे.