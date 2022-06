असम बाढ़ में डूब गया कैंसर अस्पताल, सड़क पर ही चढ़ा रहे मरीजों को कीमो

प्राकृतिक आपदाएं कई तरह की परेशानियां लेकर आती हैं. इसकी वजह से लोगों की जिंदगी काफी प्रभावित होती है. भारत को कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disasters) को झेलने की आदत है. जहां गर्मियों में सूखा पड़ जाता है, वहीं बरसात में कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है. इस समय असम भी बाढ़ से पीड़ित है. लोगों का जीवन बाढ़ की वजह से काफी प्रभवित हो रहा है. खासकर असम के अस्पतालों की हालत काफी खराब हो चुकी है. खासकर असम के बराक वैली में स्थित कैंसर अस्पताल पानी से पूरी तरह डूब गया है. ऐसे में कैंसर मरीजों को इलाज में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है.

असम में आए बाढ़ से अभी तक 22 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं. साथ ही करीब 126 जानें जा चुकी है. ऐसे में कैंसर अस्पताल में पानी भर जाने से मरीजों की जान को खतरा हो गया है. लेकिन डॉक्टर्स ने मरीजों की जान बचाने के लिए सड़क पर ही उनका इलाज शुरू कर दिया है. असम का कछार कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बाढ़ में पूरी तरह डूब चुका है. उन्होंने ट्विटर पर मदद की अपील के साथ एक पोस्ट भी किया, जो वायरल हो रहा है.

The Cachar Cancer Hospital in Silchar is in need of help because of the ravages of the Assam floods. Many parts of the hospital are under water, but they are still maintaining cancer services through whatever means are available. Please share this appeal to support them. pic.twitter.com/Kgzc2Hmjnh

— Prathamesh Pai (@drprathameshpai) June 26, 2022