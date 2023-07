कार मकैनिक शराब की दुकान पर भूल आया 25 करोड़ ! याद आते ही पागलों की तरह भागा, लेकिन...

लॉटरी लग जाए, यह हर किसी की चाहत होती है. लेकिन सबके सपने पूरे हों यह जरूरी तो नहीं. जिनकी लग जाती है, उनकी तो बल्‍ले बल्‍ले. मगर सोच‍िए एक शख्‍स को यह पता चल जाए कि उसकी लॉटरी लग गई है. लेकिन जब वह लॉटरी टिकट ढूंढने लगे तो मिले ही न तो उसकी हालत क्‍या होगी. अमेरिका के एक शख्‍स के साथ ऐसा ही हुआ. 25 करोड़ का लॉटरी टिकट शराब की दुकान पर भूल आया. फ‍िर जो हुआ उसकी कल्‍पना भी उसने न की थी.

डेली मेल के मुताबिक, मैसाचुसेट्स के रहने वाले पॉल ल‍िटिल मकैन‍िक हैं और डीजल इंजन बनाने का काम करते हैं. जनवरी में उन्‍होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, लेकिन गलती से उसे शराब की एक दुकान में छोड़कर चले आए. वहां काम करने वाले क्‍लर्क कार्ली नून्स ने उसे अपनी जेब में रख लिया. लिटिल भूल गए क्‍योंकि उन्‍हें लगा कि शायद कहीं गिर गया है. मगर शाम को लॉटरी ऑफ‍िस से फोन आया और बताया गया कि उन्‍होंने 3 मिल‍ियन डॉलर यानी तकरीबन 25 करोड़ का जैकपॉट जीता है. यह सुनकर लिटिल की आंखों में अंधेरा छा गया. अब उन्‍हें समझ नहीं आ रहा था कि क्‍या करें.

