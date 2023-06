दुनिया में ना तो जुगाड़ की कमी है न जुगाड़ लगाने वालों की. ऊंचे संस्थानों से पढ़े लिखे इंजीनियरों को मात देते हैं जुगाड़ तंत्र से एक से एक आविष्कार करने वाले जुगाड़ू इंजीनियर. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं की जुगाड़ से बनने वाली दुकानें, गाड़ी या फिर कुछ और सिर्फ देखने दिखाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि उनमें से कई आविष्कार बड़े काम के भी होते हैं और लोगों का ध्यान भी खींचते हैं. अपने ऐसे ही जुगाड़, आइडिया और क्रिएटिविटी के चलते एक दुकानदार चर्चा का विषय बन गया. जिसने कार पर दुकान बनाकर लोगों को हैरान कर दिया.

IPS पंकज जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जुगाड़ वाली दुकान की तस्वीर साझा की. जिसे देख आप शख्स के दिमाग के कायल हो जाएंगे. शख्स ने पुरानी मारुति 800 कार की छत पर गुमटी यानि पान की दुकान खोलकर बैठ गया. कमाल के आइडिया से बनी दुकान की तस्वीरें धमाल मचा रही हैं.

कार पर दुकान बनाकर छा गया जुगाड़ूबाज़

वो तो स्पीड जबरदस्त वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स मारुति 800 की छत पर पान की दुकान खोलकर बैठा दिखाई दिया. दुकानदार के इस आइडिया ने हर किसी का ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की. इलाके में ये दुकानदार चर्चा का विषय बन गया. हर किसी को यह दुकान आकर्षित भी करती है. छत पर बनी दुकान पान की है. जिसका आइडिया लोगों को खूब रास आ रहा है. यही वजह है कि खुद IPS अधिकारी भी इस जुगाड़ू दुकान की तस्वीरें अपने प्रोफ़ाइल पर शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.

This is quite innovative 😁

( Pc – SM) pic.twitter.com/mfF96IE921

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) November 22, 2022