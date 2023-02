कोई अगर आपसे पूछे कि साइकिल अगर कार से भिड़े तो क्‍या होगा. ज्‍यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि साइकिल चकनाचूर हो जाएगी. शायद आप भी यही जवाब देंगे. पर मशहूर उद्योगपत‍ि हर्ष गोयनका ने एक तस्‍वीर ट्विटर पर पोस्‍ट की है जिसे देखने के बाद आपका यह जवाब बदल जाएगा. यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए.

तस्‍वीर में दिख रहा कि एक तेज रफ्तार कार कार साइकिल से भिड़ गई. ताज्जुब की बात यह है कि साइकिल और उस पर सवार शख्स का कुछ नहीं बिगड़ा पर कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. यानी वह बे’कार’ हो गई. आप कहेंगे यह कैसे. दरअसल, तस्‍वीर में दिख रहा कि एक शख्‍स अपनी साइकिल लेकर खड़ा था तभी पीछे से एक कार आती है और साइकिल में जोरदार टक्‍कर मारती है. साइकिल तो वहीं खड़ी रहती है पर उसका पिछला पह‍िया पूरी तरह कार के बोनट में घुसा हुआ नजर आता है.

Have the right strong tyres….it helps 😀 pic.twitter.com/G5ZZiyljHV

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 8, 2023