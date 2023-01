अंधेरे में बैठने के मिल रहे हैं पैसे, 1 घंटे तक रहे बिना बिजली के, तो कैश में मिलेगा इनाम!

Power Saving Campaign: हमारी धरती पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनकी हम कीमत नहीं समझते हैं और वो वक्त के साथ-साथ कम होती जा रही है. इंसान ने जब खुद को चिरागों और मशालों से अपग्रेड करके पावर यानि बिजली तक पहुंचाया तो किसी को भी नहीं पता था कि इसका दुरुपयोग इस तरह से होगा. दुनिया भर में पावर की कमी हो रही है, लेकिन लोग इसका कम इस्तेमाल करने को राज़ी ही नहीं हैं.

लोगों को बिजली का महत्व समझाने और इसे किफायत से इस्तेमाल करना सिखाने के लिए ब्रिटेन में नेशनल ग्रिड की ओर से एक अनोखा ऑफर दिया जा रहा है. अगर यहां के कस्टमर्स घंटे भर अंधेरे में बैठे रहते हैं, तो उन्हें बदले में हज़ारों रुपये इनाम (Cash Prize for Customers Who Sit in the Dark) के तौर पर दिए जाएंगे. ये ऑफर लोगों को डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी सर्विस ईवेंट के तहत दिया जा रहा है.

अंधेरे में बैठने के मिलेंगे पैसे

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ग्रिड की ओर से एक लाइव ईवेंट का आयोजन किया जा रहा है. Demand Flexibility Service (DFS) नाम के इस ईवेंट में लोगों के लिए स्कीम पेश की गई है कि उन्हें शाम को एक घंटे के लिए बिना बिजली के बैठना होगा, जिसके बदले कस्टमर को £100 यानि 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे. इस ईवेंट में DFS स्कीम के लिए साइन अप करना होगा और फिर लाइव ईवेंट में शाम 5 बजे से 6 बजे तक अंधेरे में बैठना होगा. इस तरह से बिजली बचाने में भी मदद मिलेगी और लोगों को एक मैसेज भी दिया जा सकेगा.

बिजली बचाने के लिए मुहिम

चाहे सर्दी हो या गर्मी ब्रिटेन ही नहीं दुनिया के करीब-करीब सभी देशों में बिजली का उपयोग बढ़ जाता है. कभी खुद को ठंडा तो कभी गर्म रखने के लिए लोग बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. चूंकि शाम का वक्त बिजली के उपयोग के लिहाज से पीक टाइम होता है, ऐसे में ग्राहकों को ये बताया जा रहा है कि अगर बिजली का इस्तेमाल कम या नहीं किया जाएगा, तो इससे कितने पैसे बचाए जा सकते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news