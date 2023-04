सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जो हमारे दिल को छू लेते हैं. वीडियो अगर बंदरों का हो तो फ‍िर कहना ही क्‍या. बंदर शरारत की वजह से जाने जानते हैं. उनकी हरकतें अक्‍सर लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. लेकिन इस वीडियो में एक बंदर की समझ देखकर आप हैरान हो जाएंगे. कितनी खूबसूरती से उसने कुएं में गिरी एक बिल्‍ली को सुरक्ष‍ित बाहर निकाल लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है;

ट्विटर पर @TansuYegen एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, दिल को छू लेने वाला बंदर का यह रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन. डेढ़ मिनट के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बिल्‍ली कुएं के अंदर गिर गई है. वह बाहर नहीं निकल पा रही. तभी एक बंदर की नजर उस पर पड़ जाती है. वह बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है; उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है. लेकिन सफल नहीं हो पाता. वह फ‍िर बाहर आता है. अपने एक साथी से मदद मांगता है लेकिन वह साथ नहीं आता. तभी एक मह‍िला आ जाती है. उसकी मदद से वह बाहर निकालता है और अपनी गोद में ले लेता है.

Witness the most heartwarming monkey rescue ever! 🐵❤️ pic.twitter.com/IaRgWUzwUz

