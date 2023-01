मालिक को होती थी सुनने में दिक्कत, बिल्ली ने ही सीख ली साइन लैंग्वेज, दिल छू लेगा प्यारा वीडियो

कहते हैं कि धरती का सबसे समझदार जीव अगर कोई है तो वो इंसान ही हैं जिससे ऊपर वाले ने सबसे तेज दिमाग दिया है और दी है भावनाएं. लेकिन कई बार ऐसा होता है जब जानवर अपनी समझदारी और इमोशन से आपका दिल जीत लेते हैं. लोगों की तकलीफों को इंसान से कहीं ज्यादा समझते हैं और फिर उसी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते भी कई बार जानवर देखे गए हैं. बिल्ली और कुत्तों को लोग अक्सर घरों में पालते हैं और उन्हें प्यार देते हैं. वहीं एक बिल्ली ने अपने मालिक के लिए कुछ ऐसा किया कि लोग उस बिल्ली की समझदारी के मुरीद हो गए.

ट्विटर के @historyinmemes पर शेयर एक वीडियो में बिल्ली अपने मालिक के साथ इशारों में बात करती दिखाई दे रही है. और सामने बैठा शख्स भी इशारों में ही जवाब दे रहा था. जिसे देख लोगों को थोड़ा अचरज हुआ. असल में बिल्ली का मालिक सुन नहीं सकता, तो बिल्ली ने उसके लिए साइन लैंग्वेज सीख ली. इस भावुक वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

कभी देखी है साइन लैंग्वेज में बात करती बिल्ली?

वायरल वीडियो में एक शख्स और बिल्ली एक दूसरे के साथ किसी रेस्तरां में बैठे दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बिल्ली अपने मालिक से इशारों में कुछ बात कहती है. असल में वो खाना खा रहे शख्स से अपने लिए खाने की बात करती है और अपना हाथ मुंह के पास ले जाकर उसे बताती है कि उसे भी खाना है. संकेतों में हुई इस बात को मालिक ने समझा और फौरन बिल्ली के मुंह में निवाला डाला. असल में वीडियो में दिख रहा शख्स सुन नहीं सकता, ऐसे में बिल्ली भी इशारों की बोली समझने और समझाने लगी.

When this deaf man’s cat realized that meowing was useless, he learned to communicate with him through signs pic.twitter.com/YfPRD8rRN2

— Historic Vids (@historyinmemes) January 28, 2023