'मेरी बिल्ली बदतमीज़ नहीं है' 3 साल तक मालिकन ने लड़ा केस, अब मिला 95 लाख का मुआवज़ा !

सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पालतू जानवरों (Pet and Owners) की लिस्ट में बिल्लियां भी शामिल हैं. जिन लोगों को बिल्लियां अच्छी लगती हैं, उन्हें एक और वजह मिल रही है, उन्हें पसंद करने की. बिल्ली आपको वक्त पड़ने पर 95 लाख रुपये तक दिला सकती है. हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका (Unites States News) में एक कैट ओनर (Cat Owner fought for pet cat) को उसकी बिल्ली (Cat Owner Wins 95 Lakh as Compensation) की वजह से 95 लाख रुपये मिल रहे हैं. ये पूरा वाक्या बेहद दिलचस्प है.

एना डैनाइली (Anna Danieli) नाम की अमेरिकन महिला ने एक कैट पाल रखी है. कैट का नाम मिस्का (Miska) है. मिस्का पर 3 साल पहले अलग-अलग घटनाओं के लिए 30 फाइन और कुछ वायलेशन चार्ज लगे थे. कुछ मिलाकर कैट की बदतमीज़ियों की शिकायत के बाद उनकी ओनर पर 23 लाख का जुर्माना लगाया गया था. यहां तक कि एना की कैट को एनिमल कंट्रोल ऑफिस (Animal Control Office) की ओर से उनकी ओनरशिप से भी हटा लिया गया.

बिल्ली को लेकर हुईं धड़ाधड़ शिकायतें

ये मामला साल 2019 का है. एना डैनाइली (Anna Danieli) की वकील के मुताबिक एना के घर के आस-पास पशु नियंत्रण ऑफिस के कई अधिकारी रहते थे. उन्होंने ही बिल्ली के खराब व्यवहार को लेकर शिकायत की थी. उन लोगों की शिकायत थी कि मिस्का खुली घूमती रहती है और अपने इलाके के दूसरे जानवरों को मार रही है. उसकी वजह से दूसरे जानवर डरते हैं. इस शिकायत की वजह एना डैनाइली (Anna Danieli) पर £25,000 यानि भारतीय मुद्रा में 23 लाख रुपये से ज्यादा का फाइन लगाया गया. इतना ही नहीं एना से कैट की ओनरशिप भी ले ली गई.

3 साल केस के बाद मिला 95 लाख का मुआवज़ा

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली पर लगे आरोप और अपने साथ हुए इस व्यवहार से दुखी एना ने इस मामले को कोर्ट ले जाना सही समझा. उन्होंने वकील की मदद से केस डाला और ये 3 साल तक चलता रहा. हाल ही में उनके इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने माना कि बिल्ली बदतमीज़ नहीं है और न ही उसने इलाके में कोई दिक्कत पैदा की. बिल्ली को बेगुनाह मानते हुए कोर्ट ने एना को £1,00,000 यानि भारतीय मुद्रा में कुल 95 लाख रुपये का मुआवज़ा भी दिलाया है. एना के वकील का कहना है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें पहली बार वॉशिंगटन में पालतू बिल्ली के हक को सुरक्षित किया गया है.

Tags: Bizarre news, Viral news, Weird news