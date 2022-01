खीरे को देखते ही डर से क्यों भाग खड़ी होती हैं बिल्लियां? जानकारों ने बताया विचित्र कारण

बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी की जिस शेर फैमिली से बिल्ली मौसी का नाता है उस शेर से दुनिया का हर इंसान और जानवर खौफ खाता है. लेकिन हमारी बिल्ली खुद एक ऐसी चीज़ से डरती है जो आप सोचकर ही हंस पड़ेंगे. डर की वजह है एक सब्ज़ी जी हां सब्ज़ी जिसका नाम है खीरा (Cucumber).

एक रिसर्च के मुताबिक खीरा न सिर्फ बिल्लियों के डर की बड़ी वजह है. बल्कि उसे अचानक अपने आस-पास देखकर वो गहरे तनाव (Depression) में भी जा सकती हैं. सोच में पड़ गए ना आप कि आखिर खीरे में ऐसा क्या है जो बिल्लियां उससे इतना डरती हैं ? आगे आपको बताते हैं.

बिल्ली-खीरे की दुश्मनी का राज़

वैसे तो बिल्ली की सबसे गहरी दुश्मनी कुत्ते से होती है. दोनों की नफ़रत जगजाहिर है. लेकिन नई रिसर्च ने सलाद में इस्तेमाल होने वाले खीरे को भी बिल्लियों की हेटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है. इंटरनेट की दुनिया जितनी बड़ी है उसने वास्तविक दुनिया को उतना ही छोटा बना दिया है. तभी तो एक जगह पर बैठे-बठे सारी दुनिया की खोज खबर रखना सेकेंड्स भर का काम रह गया है. इसी इंटरनेट ने ये समझने में भी मदद की कि आखिर बिल्ली को खीरे से किस बात का डर सताता है और क्या होता है जब बिल्ली के आस-पास होता है खीरा. दरअसल शेर की मौसी को खीरे से सांप का भ्रम पैदा होता है. जो उसके डर की बड़ी वजह है.

सांप और खीरा में क्या है समानता ?

अपने बेलनाकार छवि के चलते एक झलक में बिल्ली को खीरा सांप की तरह नज़र आता है और सांप से बिल्ली को जान का खतरा महसूस होता है. कॉन स्लोबोडचिकॉफ, लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स Con Slobodchikoff, author of Learning the Language of Animals) के लेखक के मुताबिक, सांपों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बिल्लियां आनुवंशिक रूप से कठोर होती हैं. पशु व्यवहारवादी जिल गोल्डमैन (Jill Goldman, a certified animal behaviourist) ने नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic) को बताया कि बिल्लियों में प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली सजगता होती है. यही प्राकृतिक गुण उन्हें खीरे को देखते ही सजगता ही उकसा देते हैं और वो सांप समझकर डर से भाग खड़ी होती हैं. खीरे के साथ बिल्ली पर इसके प्रयोग के परिणाम बेहद घातक होते-होते बचे. विशेषज्ञों का मानना है की इस प्रयोग से डर के मारे बिल्लियां कई बार हड़बड़ी में खुद को चोट पहुंचा सकती हैं साथ ही सांप का डर उनके गहरे सदमें में ले जा सकता है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news, Viral news