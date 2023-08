चंद्रयान 3 मिशन पर पाकिस्तान का धांसू रिएक्शन, बोली जनता- 'भारत लगाता रहे पैसे, हम तो चांद पर ही हैं'!

Chandrayan 3 Moon Landing: इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में कोई चीज़ आपसे मिस नहीं हो सकती है. आप सिर्फ अपने देश और आसपास की चीज़ें ही नहीं, पड़ोसी देशों के भी ऐसे नज़ारे देख लेते हैं, जो काफी दिलचस्प होते हैं. चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद जहां पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल को देखती रह गई, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं.

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है. ऐसे में भारत का धुर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान अलग ही किस्म के सदमे में है. वहां के नेताओं से लेकर जनता तक भारत के इस मिशन की तारीफ कर रहे हैं लेकिन उनकी ओर से जो मजे़दार चीज़ें इसे लेकर कही गई हैं, वो सुनकर आपका दिन बन जाएगा.

पाकिस्तानी अवाम बोली – ‘हम तो चांद पर ही हैं’

पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल Real entertainment tv पर पाकिस्तानी लोगों का मिशन मून पर रिएक्शन पोस्ट किया है. इस दिलचस्प वीडियो में वो लोगों से जब भारत की इस कामयाबी के बारे में पूछते हैं, तो एक शख्स जवाब देता है -‘इंडिया जहां पैसे लगाकर पहुंचा है, उस चांद पर ही हम रह रहे हैं क्योंकि न वहां बिजली-पानी है न ही पाकिस्तान में है.’ इतना ही नहीं उन लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 की लाइव कवरेज बच्चों को दिखानी चाहिए, ताकि वे भारत से सीख सकें. वो इस बात को भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी में भारत उनके देश से आगे निकल चुका है.

अवाम मान गई, नेता कब मानेंगे?

इसके अलावा भी एक वीडियो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी लोगों से मिशन मून को लेकर भारत की तारीफ की है और अपनी सरकारों को कोसा है.

VIDEO | “Not just on the Moon, India’s spacecraft can land on the Mars also.”

Locals in Islamabad, Pakistan react on ISRO’s Chandrayaan-3 mission.#Chandrayaan3Landing #Chandrayaan3 #Chandrayaan_3 pic.twitter.com/13Es9XJNrW

— Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2023