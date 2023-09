चीते और कछुए की बेमिसाल दोस्ती, एक ही बर्तन में खा रहे हैं खाना, वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप!

सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत से वीडियो रोज़ाना पोस्ट होते हैं और इनमें से तमाम वीडियो लोगों को पसंद भी आते हैं. इनमें भी अगर जानवरों से जुड़े हुए वीडियो की बात करें तो लोगों को ये काफी पसंद आते हैं. खासतौर पर अगर इनमें कुछ ऐस ट्विस्ट हो, जो आपने पहले नहीं देखा, तो लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

अगर दुनिया की कुछ सबसे तेज़ बिग कैट्स की बात की जाए, तो चीता का नाम आता है. ये अपने शिकार के पीछे दूर तक और बेहद तेज़ दौड़ सकता है. सोचिए ऐसा चीता अगर किसी शाकाहारी जानवर को मारकर खाने के बजाय उसके साथ दोस्ती बना ले, तो कैसा लगेगा? खासतौर पर ऐसा जानवर जिसकी रफ्तार चीते के आगे कहीं टिकती ही न हो. ऐसे ही दो जीवों की दोस्ती का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

चीता और कछुए की दोस्ती

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मांसाहारी प्रकृति का जानवर चीता एक शाकाहारी जानवर कछुए के साथ एक ही कटोरे में खाना खाता हुआ दिख रहा है. चीता जहां शांति से अपना भोजन कर रहा है, वहीं कछुआ भी बहुत शांति से खाना खा रहा है. इनके बीच किसी तरह का कोई बैर नहीं है. इस दृश्य को देखने वाले हैरान हैं कि आखिर इनकी दोस्ती कैसे हो सकती है?

Cheetah & tortoise share food. Those who give their food give their heart.

📽️Carson Springs Wildlife pic.twitter.com/kf4agZCXOZ

— Hakan Kapucu (@1hakankapucu) August 31, 2023