Viral videos:चीते की चाल ने कर दिया हैरान, छलांग और रफ्तार देख आप भी रह जाएंगे दंग

कहा जाता है क‍ि चीते की चाल और बाज की नजर पर कभी संदेह नहीं करते. इंटरनेट पर इन दिनों एक चीते का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यह कहावत एकदम सटीक बैठेगी. इसमें चीता एक अपने शिकार को दबोचने के लिए हाई स्पीड में दौड़ता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है.

सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर

चीता को बिग कैट फैमिली का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर माना जाता है (Fastest animal on earth).यह अपनी रफ्तार से किसी को भी हैरान कर सकता है. छोटा सिर, पतली कमर और गठीले शरीर के चलते इनकी फुर्ती देखते ही बनती है. यह सिर्फ 3 सेकेंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (Cheetah top speed) पकड़ सकता है. इस हिसाब से चीता का पिकअप कई महंगी स्पोर्ट्स कारों से भी ज्यादा है. यकीन नहीं हो रहा न. तो इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए. इसमें एक चीते की लंबी छलांग लगाकर उसे दौड़ते हुए देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

एक करोड़ से ज्‍यादा बार देखा गया वीडियो

ट्वटिर पर @fasc1nate नाम के यूजर ने यह वीडियो पोस्‍ट किया है. इसमें आप देख सकते हैं क‍ि कैसे अपने शिकार को दबोचने के लिए चीता खेत में काफी तेज स्‍पीड में दौड़ता नजर आ रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, दौड़ते समय चीते हर एक कदम से 22 फीट तक की दूरी तय करते हैं और 70 मील प्रति घंटे की स्‍पीड तक पहुंच जाते हैं. इस वीडियो को अब तक एक करोड़ से ज्‍यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 50 हजार लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है.

While running, cheetahs cover up to 22 feet per stride reaching speeds of up to 70 miles per hour. pic.twitter.com/4xL7Y6qvCC

— Fascinating (@fasc1nate) January 8, 2023