एयर इंडिया का कायापलट, शेफ विकास खन्ना ने दिखाई झलक, यकीन नहीं कर पाए लोग

भारत में बीते कुछ सालों में फ्लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ा है. पहले जहां हवाई यात्रा को अमीरों की सवारी कहा जाता था, वहीं अब इकोनॉमी क्लास में आम लोग भी आराम से ट्रेवल करते हैं. भारत में कई विमान कंपनियों की सर्विस मौजूद है. इसमें से कुछ अपनी सर्विसेस के लिए मशहूर हैं तो कुछ बदनाम. बात अगर खराब की करें तो एयर इंडिया की शिकायतें कुछ ज्यादा ही सामने आती हैं. सोशल मीडिया पर एयर इंडिया के लिए कई नेगेटिव कमेंट्स आपको मिल जाएंगे. लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद शायद आप यकीन ना कर पाएं.

सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एयर इंडिया का एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने एयर इंडिया से ट्रेवल किया था और इसी दौरान उन्होंने इसका वीडियो बनाया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शायद ये अब तक कि उनकी सारी यात्राओं में सबसे खूबसूरत एयरक्राफ्ट है. साथ ही उन्होंने सर्विस की भी तारीफ की. आखिर में खुलासा किया कि ये एयर इंडिया के विमान का वीडियो है. शेफ के इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट करते हुए एयर इंडिया को लेकर अपने अनुभव शेयर किये.

टाटा का है एयर इंडिया

विकास खन्ना के ट्वीट पर टाटा ने रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें धन्यवाद किया. एयर इंडिया ने लिखा कि उन्हें जानकर ख़ुशी हुई कि उन्हें सर्विस अच्छी लगी. वो फिर से उनके साथ यात्रा किये जाने का इंतजार करेंगे. इस पोस्ट के शेयर होने के बाद से अभी तक इसे करीब पांच लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही इसपर हजारों लाइक्स भी आ चुके हैं.

Possibly one of the most beautiful aircraft I’ve flown in.

And impeccable service…

Yes. This. Is. Air. India. @airindiain pic.twitter.com/ay92yAXEzL

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) March 9, 2023