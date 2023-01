एक छोटा बच्चा अपने आस-पास की चीजों को देखकर ही दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखता है. हालांकि, कुछ बच्चे एकोमोडेट‍िव एसोट्रोपिया जैसी आनुवां‍शिक बीमारियों की वजह से पूरी तरह दुनिया देख नहीं पाते. पर तकनीकी प्रगति की वजह से अब इसका इलाज संभव हो पाया है. एडजस्टिव एसोट्रोपिया समेत आनुवां‍शिक बीमारियों को चश्मे या सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है. इसके बाद बच्‍चे पूरी तरह से देख सकते हैं.

नॉर्वे की पूर्व राजनयिक ने शेयर किया वीडियो

इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चश्मा पहनने के बाद जब बच्‍चे को साफ दिखाई देने लगता है तो वह खुश हो जाता है और क्‍यूट रिएक्‍शन देता है. नॉर्वे के पूर्व राजनयिक एरिक सोलहेम (@ErikSolheim) ने इस खूबसूरत वीडियो को ट्वीट किया है. उन्‍होंने लिखा, विज्ञान और तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है.

The best use of science and tech is to improve quality of life

pic.twitter.com/4tVni2oZw3

— Erik Solheim (@ErikSolheim) January 15, 2023