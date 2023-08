बच्चे बेहद मासूम होते हैं. उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज उनके लिए खतरनाक हो सकती है और किस चीज से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में वो निडर होकर किसी भी चीज को हाथ में पकड़ लेते हैं. यही वजह है कि पेरेंट्स को छोटे बच्चों पर ख़ास ध्यान रखना पड़ता है. अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाए तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में.

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया गया. इसमें एक बच्चे के हाथ में खतरनाक सांप नजर आया. बच्चा बेहद आराम से इस सांप को हाथ में पकड़े हुए था. उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था. बताया जा रहा है कि बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था, तब उसकी नजर सांप पर पड़ी. उसने बड़ी निडरता से सांप को उठाया और घर के अंदर ले आया.

देखते ही चीख पड़ी मां

बच्चा किसी रस्सी की तरह सांप को पकड़े दिखा. वीडियो में वो सांप को अपनी मां को गिफ्ट करता नजर आया जबकि उसकी मां डर से चीखती नजर आई. सांप काफी बड़ा था. लेकिन बच्चे को इस बात का अहसास ही नहीं था कि ये सांप है और ये उसे काट सकता है. वो इसे किसी खेल की तरह समझकर अपने हाथ में लिए हुए था. वीडियो में सांप को घर के अंदर रेंगते देखा गया जबकि उसकी पूंछ बच्चे के हाथ में थी.

Baby surprises mother with a snake she found outside pic.twitter.com/D3VP79ac2n

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) August 6, 2023