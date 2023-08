बच्‍चे अगर साथ हों तो हमें ज्‍यादा सतर्क रहना चाहिए. क्‍योंकि खेल-खेल में वे कब खुद को खतरे में डाल दें, इसका अंदाजा लगाना मुश्क‍िल है. खासकर अगर वे हमारे साथ घर से बाहर हों, कार में हों या फ‍िर सड़क पर चल रहे हों. सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो दोबारा वायरल हो रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ती है. एक मह‍िला अपनी कार को धुलवाने के लिए वाश‍िंग सेंटर गई. कार की पीछे वाली सीट पर एक छोटी बच्‍ची बैठी थी. मगर मह‍िला ने उतरते ही शीशे बंद किए और बच्‍ची की गर्दन उसमें फंस गई. मह‍िला ने यह भी नहीं देखा कि बच्‍ची कहां पर है. अगर देखा होता तो शायद यह हादसा नहीं होता.

ट्विटर पर @NoCapFights नाम के अकाउंट से यह वीडियो पोस्‍ट किया गया है. कैप्‍शन में लिखा, मां ने नोटिस नहीं किया कि बेटी की गर्दन कार की खिड़की में फंस गई है. यह वीडियो सिर्फ 28 सेकेंड का है, जिसे देखकर आपकी सांस अटक जाएगी. बच्‍ची की गर्दन ऐसे फंसी हुई थी कि वह आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी. गनीमत रही कि कुछ सेकेंड में ही एक कर्मचारी की नजर उस बच्‍ची पर पड़ गई और लोगों ने बच्‍ची को निकाल लिया. उसकी जान बचा ली.

Mom didn’t notice her kid’s neck was caught in the car window pic.twitter.com/JcHVdlQcYu

— Wild content (@NoCapFights) August 22, 2023