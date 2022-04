सड़क पर खुले खतरनाक छेद को ढककर बच्चों ने बचाई कई लोगों की जान, नन्हीं उम्र में ऐसी समझ ने जीत लिया दिल

बच्चे हर देश का भविष्य होते हैं ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हे सही उम्र में सही शिक्षा जी जाए. उनमें सही-गलत की समझ, दूसरों की भलाई की भावना जागृत करना बेहद ज़रूरी होता है. तभी जाकर बेहतर इंसान की नींव रखी जा सकती है. बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है.

ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां दो स्कूल जाते बच्चों ने अपनी समझ से सबका दिल जीत लिया. ट्विटर पर @MorissaSchwartz के अकाउंट पर शेयर वायरल वीडियो में दो बच्चे सड़क के खुले मैनहोल को देखते ही उसके आस-पास बड़े-बड़े पत्थर रख देते हैं ताकी आने-जाने वाले लोग खतरे से सचेत रहें. वीडियो में बच्चों की समझदारी खूब पसंद की रही है.

These children set a great example for us all pic.twitter.com/MC0sIPh2Iv

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) April 27, 2022