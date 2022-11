बाल दिवस पर वायरल हो रहा है बंदर और बत्तख के बच्चों का ये वीडियो, देखेंगे तो दूर हो जाएगी सारी थकान

Viral Video: 14 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है. इस दिन को ‘बाल दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है. लिहाज़ा इस मौके पर लोग सुबह से ही लगातार मैसेज भेज रहे हैं. लेकिन जिस अंदाज में आईएफएस अधिकारी सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज शेयर किया है, वो हर किसी का दिल जीत रहा है. नंदा द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में एक छोटे से बंदर को बत्तखों के बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाया गया है.

12 सेकेंडे के इस वीडियो को देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर बत्तख के बच्चों के साथ खेलता हुआ इधर-उधर भाग रहा है. कई बार वो छोटे पक्षियों को उठा लेता है. बत्तख के बच्चे भी पूरी तरह से आराम कर रहे हैं, बंदर के ऊपर चढ़ रहे हैं. एक फ्रेम में, उन सभी को एक साथ सोते हुए देखा जा सकता है.

The most precious thing in the world is the smile on the face of a child

A lovely Children’s day to all. pic.twitter.com/wjbhItOj88

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 14, 2022