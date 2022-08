खुलते ही बंद हो गया अमेरिका का सबसे बड़ा स्लाइड, बच्चों को हवा में उछाल कर फेंक दे रहा था

मनोरंजन के लिए इंसानों ने कई तरीके अपनाए हैं. कुछ तरीकों को लोग पसंद करते हैं तो कुछ अच्छे और रोमांचक तो होते हैं, लेकिन साथ ही खतरनाक भी होते हैं. सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से अमेरिका के एक अम्यूजमेंट पार्क में खुलने जा रहे सबसे बड़े स्लाइड की चर्चा थी. लेकिन अब खबर है कि ये स्लाइड खुलने के थोड़ी देर बाद ही बंद करवा दिया गया. दरअसल, इससे फिसलते हुए बच्चे हवा में उछाल जा रहे थे. इसके बाद बड़ी जोर से वापस नीचे गिर रहे थे. बच्चों को चोट लगने का खतरा देख इसे झट से बंद कर दिया गया.

बच्चों के इस स्लाइड को ओपनिंग के मात्र चार घंटे बाद ही बंद कर दिया गया. ये काफी खतरनाक था. खुद पार्क के अधिकारियों को अंदाजा नहीं था कि इससे फिसलना इतना खतरनाक हो जाएगा. जैसे ही इसकी ओपनिंग हुई, और बच्चे इससे फिसलने लगे. एक के बाद एक वो गोली की तरह दागे जाते नजर आने लगे. हवा में उछलते इन बच्चों को देखकर पेरेंट्स सहित पार्क के अधिकारी भी घबरा गए. इसके बाद सिर्फ चार घंटे में ही इसे तुरंत बंद कर दिया गया.

मनोरंजक की जगह बना खतरनाक

अमेरिका के मिशिगन में स्थित Belle Isle amusement park में ये स्लाइड खोला गया था. एक चश्मदीद के मुताबिक़, इसके मेटालिक स्लाइड आरामदायक भी नहीं थे. ऊपर से बच्चे इतनी स्पीड से आ रहे थे कि बीच में ठोकर से टकरा कर हवा में उछल जा रहे थे. इसके बाद वहां से सीधे नीचे गिर रहे थे. नीचे सेफ्टी के लिए कोई पेड भी नहीं लगा था. वो मेटल स्ट्रिप पर ही गिर रहे थे. इसकी वजह से कुछ बच्चों को चोटें भी आई. आगे कोई गंभीर दुर्घटना ना हो, इसकी वजह से तुरंत इसे शट डाउन करवा दिया गया.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.

I wonder why they decided to do such a thing 😳 pic.twitter.com/q7jpFdLdAO

— Art (@artcombatpod) August 19, 2022