Video : अपनी जगह से 'चलने' लगी 100 साल पुरानी इमारत, देखने वाले रह गए दंग !

China Century Old Walking Building : यूं तो सोशल मीडिया पर हर रोज कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral On Social Media) होता ही रहता है. कुछ वीडियो मजेदार होते हैं तो कुछ हमे इमोशनल भी कर देते हैं लेकिन कुछ वीडियो देखने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे ? कुछ ऐसा ही वीडियो चीन के शंघाई शहर का इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो में एक चलती-फिरती बिल्डिंग (Building Shifted Without Distruction) देखकर लोग दंग हो रहे हैं.

आप भी सोच रहे होंगे कि भला बिल्डिंग कैसे चल सकती है? आमतौर पर बिल्डिंग जब पुरानी होती है, तो उसे तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाती है. इस दौरान लगे सामान में से जो काम का होता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी मलबा हटा देते हैं. ये बिल्डिंग भी 100 साल पुरानी है और इसका वजह भी बहुत ज्यादा है, फिर बिल्डिंग को तोड़ने के बजाय मूव किया जा रहा है.

चलकर दूसरी जगह पहुंचेगी इमारत

वायरल हो रहे वीडियो में जो बिल्डिंग दिख रही है, वो करीब 5 मंजिल की है और 100 साल पहले बनाई गई थी. बिल्डिंग का वजन 3800 टन यानि 38 लाख किलोग्राम है. इतनी भारी इमारत को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है. सोचिए ये पूरा प्रोसीजर कितना मुश्किल होगा, लेकिन इसे बिना तोड़े-फोड़े ऐसा का ऐसा ही मूव कराया जा रहा है. तकनीक के इस्तेमाल से बिल्डिंग को जड़ से उखाड़कर धीरे-धीरे ट्रैक बनाकर आगे खिसकाया गया. अब बिल्डिंग शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसका 36 सेकेंड का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

3,800-ton century-old building slowly “walking” in Shanghaipic.twitter.com/fCeTbKpR7M — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) July 10, 2022

पहले भी शिफ्ट की गई है बिल्डिंग

वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर चीन की एक महिला सरकारी अधिकारी Zhang Meifang张美芳 ने अपने अकाउंट से शेयर किया है. उन्होंने बताया है – 3800 टन वजन वाली एक सदी पुरानी इमारत शंघाई में धीरे-धीरे चल रही है. वैसे चीन में ये पहली बार नहीं है जब किसी बिल्डिंग को जड़ से उखाड़कर कहीं और शिफ्ट किया गया हो. इससे पहले एक स्कूल को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था.

