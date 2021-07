यहां पूरा होगा हवा में उड़ने और पानी पर चलने का सपना, पहुंचते ही Superman बन जाएंगे लोग

In this kung fu world, visitors can turn their dreams into reality by flying across a river, dressed in traditional costumes. pic.twitter.com/SdU0Xam0sp

बचपन में तो हममें से ज्यादातर लोग पंछियों की तरह हवा में उड़ने (Flying in the Air and walk on water) का सपना देखते रहे होंगे. तिलिस्म और जादू के शौकीन लोगों को पानी पर चलने का भी मन करता रहा होगा. अब तक तो ऐसा नहीं हो पाया लेकिन चीन का Xiatianxia Tourist Area आपको अपना Dream पूरा करने का मौका दे रहा है.बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए मशहूर चीन की लिस्ट में एक और खास जगह जुड़ गई है. ये जगह यहां आने वाले लोगों को ऐसा Lifetime Experience देने जा रही है कि आप सुनकर ही रोमांच (adventure place best) से भर जाएंगे. यहां आने वाले लोगों को पानी पर चलने और हवा में उड़ने का अनुभव मिलेगा. Kung Fu का सपना देखने वालों के लिए ये बहतरीन जगह है और Superman की थोड़ी बहुत पावर्स टूरिस्ट यहां एंजॉय कर पाएंगे.फुजियान प्रांत ( Fujian province) के Xiatianxia Tourist Area में ये सुविधा दी जा रही है. यूं तो चीन में पहले ही 55 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिनका अनुभव आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा. अब इस जगह कुंग फू ( Kung Fu Dreams) की तरह लोगों को पारंपरिक पोशाक में अपनी सुपरपावर्स इस्तेमाल करने का भी मौका दिया जा रहा है. कुंग फू की तरह कपड़े पहनकर लोगों के हाथ में लड़ने की चीज़ें भी थमाई जाती हैं, ताकि उन्हें पूरा फील मिले. इसके बाद शुरू होता है उनका गेम- जिसमें वे हवा में लड़ाइयां लड़ सकते हैं और पानी पर चलते हुए भाग सकते हैं, बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की तरह. South China Morning Post की ओर से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है -वेबसाइट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यहां आने वाले लोगों को उनकी कमर 2 तार बांधकर बैलेंस किया जाता है. इन्हीं तारों के ज़रिये उन्हें हवा में ऊपर उठाया जाता है. ये वायर ज़मीन से 20 मीटर ऊपर होते हैं और 600 मीटर इसकी लंबाई होती है. केबलवे से नदी के ऊपर बनाया गया ये एडवेंचर ज़बरदस्त है. यहां आने वाले टूरिस्ट्स का कहना है कि यहां आकर उनका सपना पूरा हो रहा है और वे खुद को किसी कुंगफू हीरो की तरह समझ रहे हैं. एक ट्रिप की कीमत करीब 20 यूएस डॉलर यानि करीब 1472 रुपये रखी गई है. अब तक इस वीडियो को 14 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.