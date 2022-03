2032 तक आसमान में महल बना देगा चीन, लोगों को देगा छुट्टियां मनाने का न्यौता !

Space Tourism Projects : चीन ने विज्ञान और तकनीक (Science and Technology News) के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में जितनी प्रगति कर ली है, वो बड़े-बड़े देशों के लिए भी खतरे की घंटी है. अमेरिकन स्पेस प्लेयर्स एलन मस्क और जेफ बेजॉस को टक्कर देते हुए चीन (China Space Tourism) जल्दी ही अंतरिक्ष पर्यटन की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है. माना जा रहा है कि चीन अंतरिक्ष में महल (China’s Palace in the Sky ) तैयार कर रहा है, जहां लोगों के घूमने का मौका मिलेगा.

नासा के स्पेस शटल ( NASA’s Space Shuttle) और रूस के बायकोनुर ( Russia’s Baikonur) लॉन्च फैसिलिटी के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए दक्षिणी कज़ाकिस्तान ही एक लाइफलाइन बची है. यूक्रेन वॉर की वजह से भी ISS की लाइफ पर असर पड़ रहा है. स्पेस प्लेयर्स को लगे झटके के बाद अब चीन का टियांगगोंग स्पेस स्टेशन (Tiangong space station) ही सबसे मजबूत स्थिति में हैं, जिसका इस्तेमाल चीन इकोनॉमिक सेक्टर में भी करने के मूड में है.

चीन का स्पेस स्टेशन या आसमानी महल !

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का Tiangong space station चूंकि अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ था, तो वो अगले 10-15 साल की बेहतरीन सर्विस लाइफ लेकर चल रहा है. हालांकि इसके पीछे वजह वैज्ञानिक है, लेकिन चाइनीज़ स्पेस एजेंसी इससे पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती. उनकी ओर से 10 साल के अंदर टियांगोंग को पर्यटन के लिहाज से खोलने की घोषणा की गई है. चीन के लिए ये प्रोजेक्ट घाटे का भी नहीं होगा क्योंकि इस वक्त चीन में अच्छी-खासी संख्या में अरबपति लोग हैं, जो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अंतरिक्ष में सैर पर जाना चाहेंगे. यही वजह है कि उनके Tiangong space station को आसमानी महल भी कहा जा रहा है.

चीन के Tiangong space station को आसमानी महल भी कहा जा रहा है.(सांकेतिक तस्वीर/Pixabay)

सबसे ज्यादा अरबपति चीन में

ताज़ा रिकॉर्ड्स भी कहते हैं कि इस वक्त चीन में अमेरिका से ज्यादा अरबपति मौजूद हैं. अमेरिका में जहां 716 अरबपति हैं, वहीं चीन में ये संख्या 1133 हैं. चीन इस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट भी बना रहा है, जिससे धरती और अंतरिक्ष के चक्कर लगाए जा सकें. वैसे कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन के लिए दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं, ऐसे में इसका खर्च थोड़ा कम होने की उम्मीद है. फिर भी अगली कुछ पीढ़ियों तक ये सिर्फ अमीर लोगों के ही बस की बात होगी.

