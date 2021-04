शख्स के बैग से अचानक निकलीं आग की लपटें, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो

नई दिल्ली. सड़क पर लोग उस वक्त अचंभित रह गए जब उन्होंने एक शख्स के बैग से आग की लपटों को निकलते देखा. दरअसल, चीन में जब एक शख्स अपनी दोस्त के साथ सड़क से पैदल गुजर रहा था, उसी वक्त उसके बैग में रखे फोन में आग लग गई. इस वीडियो को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 51 सेकेंड के इस वीडियो को देख लोग काफी हैरान हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स एक लड़की के साथ भीड़भाड़ वाली सड़क पर जा रहा है और उसे कंधे पर एक बैग भी है, जिसमें अचानक से ही आग लग जाती है. इससे घबराकर व्यक्ति बैग को जमीन पर फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद ही आग बुझ जाती है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, सड़क पर चल रहे शख्स को विस्फोट की एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि यह विस्फोट हुआ कहां है. फिर अगले ही पल उसे पता चलता है कि यह धमाका और कहीं नहीं, बल्कि उसके बैग में हुआ है और इस विस्फोट की वजह से उसमें आग लग गई है. खबर के अनुसार उसके बैग में एक फोन था, जिसमें विस्फोट हुआ और आग लगने की यह भयंकर घटना सामने आई.

This is the shocking moment a phone catches fire inside a man’s bag in China. pic.twitter.com/4C5zz8Ov6t