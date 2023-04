फ्रॉड लोगों से ऐसे बदला ले रहा चीन, हर चौराहे पर बांट रहा उनका नाम-पता, Video हुआ वायरल

दुनिया में जहां कहीं भी साइबर ठगी होती है, तो सबसे पहले शक की सुई चीन की ओर घूमती है. क्‍योंकि वहां बैठे हैकर्स हमारे आपके खातों में ही नहीं बल्‍क‍ि बड़ी-बड़ी कंपन‍ियों के बैंक खातों तक सेंध लगाते रहे हैं. भारत में तो ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं. यहां तक क‍ि कई कंपन‍ियों के खिलाफ भी जांच चल रही है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन अपने यहां फ्रॉड करने वालों को काफी सख्‍त सजा देता है. इसका वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

ट्विटर पर @songpinganq एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. कैप्‍शन में लिखा है, चीन अपने उन नागरिकों को शर्मसार करता है, जो सोशल क्रेडिट सिस्‍टम (SocialCreditSysterm) की काली सूची में हैं. शहर के सभी बस स्टेशनों के साइन बोर्ड पर उनकी तस्‍वीरें दिखाई जाती हैं. बकायदा उनके नाम और पते के साथ. ताक‍ि सभी लोग इन्‍हें देख सकें और सतक रह सकें. इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं.

क्‍या है चीन का सोशल क्रेडिट सिस्‍टम

दरअसल, चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम नाम की एक व्‍यवस्‍था है. इसके तहत नागर‍िकों की आर्थ‍िक और समाजिक प्रत‍िष्‍ठा का मूल्‍यांकन किया जाता है. व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं को उनकी विश्वसनीयता के आधार पर एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है. खराब क्रेडिट स्कोर का मतलब कर्ज नहीं मिलेगा. कई जगह वे सरकारी उपायों से वंच‍ित रह जाएंगे. इसी आधार पर जो लोग कर्ज लेकर नहीं चुकाते हैं, उनका भी मूल्‍यांकन किया जाता है. जब वे नहीं दे पाते हैं तो उनका नाम और पता इसी तरह चौक चौराहों पर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाता है.

