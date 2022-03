चीन का 'ड्रैगन' पहुंच गया पाकिस्तान, हवा में लहराता दूर तक तैरता देख यकीन करना हुआ मुश्किल

चीन का प्रतीक माना गया ड्रैगन क्या वाकई में होता है? क्या कभी उसे किसी ने अपनी आंखो से देखा है? क्या धरती पर कभी ड्रैगन का अस्तित्व रहा है? ये सवाल शायद पहले ना पूछे गए रहे हो लेकिन अब ये सवाल ज़ेहन में आ गया है. इसकी वजह है वो तस्वीर जिसे लाखों बार देखा जा चुका है. मगर अब तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा.

चीन वाले ड्रैगन के बारे में तो सबसे सुना और देखा है. अब देखिए पाकिस्तान का Real Dragon. जी हां Youtube पर HUNTER IMRAN YT नाम से एक चैनल पर साल भर पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें एक रियल ड्रैगन नज़र आ रहा है. चैनल के मुताबिक ये ‘पाकिस्तान का रियल ड्रैगन’ (Real dragon of Pakistan) है. इसे देखने के बाद कई लोगों की जिज्ञासा ने उछाल मारा और ये वीडियो तेज़ी से सर्च किया जाने लगा. इस वायरल वीडियो को अब तक 1 लाख 74 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

चीन से पाकिस्तान कैसे पहुंच गया ‘ड्रैगन’

‘ड्रैगन’ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चाइना की तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है. चीन की पहचान, चीन का प्रतीक है ड्रैगन. लेकिन क्या ये जीव कभी धरती पर रहा भी है या ये एक काल्पनिक जीव है जिसे खास तौर पर एक देश ने अपनी प्रवृति के हिसाब से गढ़ा है. ये कम से कम 2-3 जेनेरेशन और और उससे पीछे की पीढी भी शायद ही बता पाए. हां बचपन में कहानी के तौर पर ज़रूर मुंह से आग निकालने वाले एक जीव के बारे में सुना है. मगर इसका असल अस्तित्व अब भी सवालों में ही रहा. मगर बामुश्किल 1 साल पहले अपलोड इस वीडियो में आसमान में तैरता ड्रैगन देखने के बाद एक बार इस बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई (After seeing the dragon floating in the sky, once the curiosity to know about it increased).

ये है रियल ‘ड्रैगन ऑफ पाकिस्तान’

Youtube पर HUNTER IMRAN YT नाम के चैनल पर देखे गए वीडियो में एक ड्रैगननुमा आकृति तेज़ी से हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती चली गई. इस वीडियो का कैप्शन है Real dragon of Pakistan. इसी लाइन पर यूज़र्स ने खूब मज़े लिए. कमेंट करने वालों की लाइन थी कि ड्रैगन तो ठीक मगर इसके पाकिस्तान में पाए जाने पर आश्चर्य हुआ. कुछ लोगों ने इसे ड्रैगन काइट कहा. तो कुछ लोगों ने इसे बेहतरीन एनिमेशन कहा. लेकिन असल में ये क्या था ये हमें भी नहीं पता.

