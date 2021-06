चीन की यूनिवर्सिटी ने की 'जलील हरकत', एडमिशन के नाम पर लड़कियों संग सुबह से रात तक रहने का दे रहा ऑफर!

चीन में एक टॉप यूनिवर्सिटी (China's Top University) ने मार्केटिंग (Marketing Propaganda) के लिए कुछ ऐसा फंडा निकाला है, जो चारों ओर आलोचना का शिकार हो रहा है. आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के विज्ञापनों में कैंपस लाइफ (College Campus Life) और एजुकेशन क्वॉलिटी के बारे मे बताया जाता है, लेकिन इस विज्ञापन में लड़कियों (Objectification of Girls in Advertisement) का इस्तेमाल किया गया है. छात्रों को लुभाने के लिए उनके साथ वक्त बिताने का ऑफर दिया जा रहा है. ऐसे में इन विज्ञापनों पर बवाल मचा हुआ है.



साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुातबिक नानजिंग यूनिवर्सिटी (NJU) ने चीन के नेशनल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के पहले दिन इस विज्ञापन को वीबो पर पोस्ट किया. विज्ञापन में यूनिवर्सिटी कैंपस के ही 6 स्टूडेंट्स को अलग-अलग प्लेकार्ड्स के साथ दिखाया गया है. ये बैनर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पकड़ाए गए थे. हालांकि पोस्टर्स पर जो कुछ लिखा था, उसे लेकर यूनिवर्सिटी की भरपूर आलोचना हो रही है.



लड़कियों के हाथों मे पकड़े गए बैनर पर 'गंदी बात'



यूं तो 6 छात्रों को ये बैनर पकड़ाए गए थे, लेकिन इनमें से दो लड़कियों के हाथ में जो बैनर थे, उनकी सबसे ज्यादा आलोचना (Obscene Content in Advertisement) हो रही है. पोस्टर में लिखा है कि- 'क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में सुबह से रात तक रहना चाहते हो?' (Do you want to live at the library with me, from morning till night?) वहीं दूसरी लड़की के हाथ में जो बैनर है उस पर लिखा है - 'क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे यौवन का हिस्सा बनूं?' (Let me be part of your youth) ऐसे बैनर्स लड़कियों के हाथ में पकड़ाने को लेकर यूनिवर्सिटी की निंदा और विरोध हो रहा है.



चीनी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई यूनिवर्सिटी



चीनी के इन हाउस सोशल मीडिया पर ये बैनर छाए हुए हैं. लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि जान-बूझकर यूनिवर्सिटी (Nanjing University) ने लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया है. जो बैनर्स लड़कों के हाथ में पकड़ाए गए हैं, उस पर कोई भी ऐसी अश्लील बात नहीं लिखी हुई है. जबकि लड़कियों को दिए गए बैनर्स पर द्विअर्थी चीजें लिखी हैं.







यूनिवर्सिटी ने पीछे हटाए कदम



आलोचना के बाद यूनिवर्सिटी ने इसके लिए माफी मांगी है और इस विज्ञापन को हटा भी लिया है. हालांकि इस पर कोई सफाई यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है लेकिन चीन के जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करने वाले NGO इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए इस तरह के विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग भड़के हुए हैं.