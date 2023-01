आपने रिश्ते टूटने की कई वजह देखी होगी. पार्टनर से मन उठ जाना, बेईमानी और धोखा, बुरी आदतें, भरोसा टूटना या और भी बहुत कुछ. पर क्‍या कभी सुना है क‍ि पार्टनर के घर मनपसंद खाना न मिले तो रिश्ता टूट जाए. नहीं न. पर चीन में ऐसा हुआ है. एक लड़की ने अपने ब्‍वॉयफ्रेंड से सिर्फ इसलिए संबंध तोड़ लिए क्‍योंक‍ि जब वह ब्‍वॉयफ्रेंड के पर‍िवार से पहली बार मिलने उनके घर गई तो उसे साधारण खाना परोस दिया गया. उसे तले हुए अंडे, नूडल्‍स, कद्दू दलिया और मिश्रित ठंडे व्यंजन परोसे गए जिससे मह‍िला निराश हो गई( Chinese girl Breaks Up With Boyfriend After Family Serves Simple Meals).

ब्‍वॉयफ्रेंड के माता पिता से मिलने पहुंची थी

दक्षिण-पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत का यह मामला है. 20 साल की सुकन शिक्सुन अपने प्रेमी के माता-पिता के घर कुछ समय बिताने पहुंची थी ताक‍ि उनके पर‍िवार को समझ सके. पर वहां खाना पसंद नहीं आया. मह‍िला ने खाने की तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर पोस्‍ट करते हुए रिश्ते टूटने की जानकारी दी.

लड़की को थी शानदार सत्‍कार की उम्‍मीद

लड़की ने मीडिया को बताया, मैं कई दिनों से इस मुलाकात का इंतजार कर रही थी और बेहद घबराई हुई थी. मुझे लगा था क‍ि कुछ शानदार खाने को मिलेगा. पर मैं हैरान थी जब मेरे ब्‍वॉयफ्रेंड ने कहा, यह वही है जो आम लोग रोजाना खाते हैं, मेरे घर भी तुमको यही सब म‍िलेगा.

मुझे नूडल्‍स पसंद नहीं

लड़की ने कहा, वह जानता था कि मुझे नूडल्स पसंद नहीं है, लेकिन हर खाने के लिए एक नूडल डिश परोसी जाती थी. दो दिनों के बाद उसने घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह अब परिवार के साथ नहीं रह सकती थी. उसने अपना बैग पैक किया और अपना रिश्ता खत्म कर लिया.

यूजर्स की जोरदार प्रत‍ि‍क्रिया

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, लड़की के इस वीडियो को 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 4,300 कमेंट्स मिले हैं. कई यूजर्स ने महिला के फैसले का समर्थन किया. एक यूजर ने कमेंट किया, शादी से पहले सच जानने के लिए वह शुक्रगुजार हैं कि परिवार वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे. एक अन्य ने कहा, इस बारे में बात न करें कि उसका परिवार गरीब है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता है. अन्य यूजर्स ने कहा कि शायद परिवार को महिला पसंद नहीं थी. तीसरे यूजर ने लिखा, जाहिर है, माता-पिता महिला को पसंद नहीं करते हैं.

युवती का बर्ताव ठीक नहीं

एक अन्‍य यूजर जो उस लड़के के माता-पिता के गांव का रहने वाला है उसने भी टिप्पणी की, मेरे होमटाउन में भोजन उनके जैसा ही है. हम हर दिन नूडल्स खाते हैं, और हमारे व्यंजन तीन या चार दिनों तक रखे जा सकते हैं. युवती का बर्ताव ठीक नहीं था.

