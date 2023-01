मार्शल आर्ट से लड़की ने मचाया तहलका, लोग बुलाते हैं 'निंजा', आप भी देखकर रह जाएंगे दंग

आपने महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और जैकी चैन का नाम तो सुना ही होगा. ब्रूस ली जहां मार्शल आर्ट्स की विधा में इतने निपुण थे कि उनकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है, वहीं जैकी चैन ने तो लोगों को इस वक्त तक अपना दीवाना बनाकर रखा है. इन महारथियों के आगे बड़े-बड़े पहलवान भी पस्त हो जाया करते थे. इन दिनों एक वीडियो ट्व‍िटर पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक चीनी लड़की को शानदार तरीके से मार्शल आर्ट करते दिखाया गया है. लोग इतने खुश हो रहे हैं कि उसे निंजा तक कहकर बुला रहे हैं. आप भी इस वीडियो को देखकर दंग रह जाएंगे.

ट्विटर पर @ValaAfshar एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसमें दिख रहा है कि एक मह‍िला लड़की की चीजों से मार्शल आर्ट दिखा रही है. उसके हाथों में ननचाकू है. ननचाकू एक ऐसा हथियार है जिसमें दो छड़ें एक दूसरे को एक श्रृंखला से जोड़ती हैं. मह‍िला की स्किल देखकर आपको ब्रूस ली (Bruce Lee) या जैकी चैन (Jackie Chan) की याद आ जाएगी.

After a long time of practicing, our work will become natural, skillfull, swift, and steady. —@brucelee pic.twitter.com/Gkshbsj7kf

